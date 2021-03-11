Şartlı eğitim yardımı ile kız çocuklarına 75 erkek çocuklarına 50 TL burs

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Şartlı Eğitim yardımı kapsamında öğrencilere verilen para yardımının başvuruları sonucunda kız öğrencilere 75,00 TL, erkek öğrencilere ise 50,00 TL yardım yapılmakta. Öksüz ve yetim olanlara da 41 bin öğrenciye ayda 150,00 TL yardım yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı çocuğu okuyan ailelere de okul yardım parası veriyor.

Öğrenci yardım parası ne? Hangi şartlar aranıyor?

Devlet tarafından öğrencilere verilen para yardımı için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından eğitimini devam ettiren ve bakıma ihtiyacı olan öğrencilere Sosyal Ekonomik Destek ismi verilen (SED Yardımı) yardım yapılıyor. Bu yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin belirlenen şartları taşımaları ile istenilen evraklar ile beraber başvuru yapmaları gerekiyor.

Öğrencilere para yardımı yapan kurum ile kuruluşlar hangileri?

Öğrencilere para yardımı yapan kurum ile kuruluşlar şunlardır;

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

KYK Burs ve Kredi Desteği,

Vakıflar ile Denekler tarafından verilen burslar,

Başarılı öğrencilerin okullarından verilen burslar,

Ticaret kuruluşlarının verdiği burs ile destekler,

İş adamları ile Holdingler’in verdiği burslar,

Hayırsever kişilerin verdikleri eğitim ve öğretim destekleri,

Hem Devlet kuruluşları, hem de özel kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlar öğrencilere para desteği veriyorlar. Bu desteklerin içinde öğrenciler ilk olarak devlet kurumları tarafından verilen para desteğine öğrenci yardım parası başvurusu formuyla başvurularını yapmalılar, şartları uymuyorsa diğer ticaret kuruluşları, vakıflar ile özel kişiler tarafından verilmekte olan burs ile kredilere başvuru yapmalılar.

KYK tarafından öğrencilere burs ile kredi veriliyor

KYK öğrencilere eğitim ve öğretim için burs ile kredi destekleri veriyor. Geri ödeme şartı olmadan verilen destek burs olurken, eğitim hayatı sona erdikten sonra geri ödemesi yapılan desteği kredi deniyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından öğrencilere verilen para yardımı

Bu yardımdan faydalanmak isteyen zor durumda olan öğrenciler adına veliler tarafından şahsen başvuru yapmak gerekiyor. Başvuru yapılması için istenen evraklar şu şekildedir;

Öğrenim belgesi

Dilekçe

Veli ile eğitim alan çocuğun kimlik fotokopileri,

Talep edilir ise Gelir Tespit Belgesi

Zor durumda olan öğrencilere öğrenim yardımı

Başvuruların sonucunda SYDV mütevelli heyeti yaptığı ilk toplantıda talep görüşülerek vakfın bütçe olanaklarına göre öğrencilerin; kitap, kırtasiye, okul servisi ile benzeri maddi giderleri karşılanmakta. Ödeme her ay yapılmaktadır. Ancak geçici bir yardımdır.

Yükseköğrenimde okuyan ve durumu iyi olmayan öğrencilere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca öğrenimlerinin devam ettiği sürece yıllık dokuz ay süre ile ve aylık olacak şekilde yardım yapılmaktadır. Öğretim yılında bütün üniversite öğrencileri adına ayda 300,000 TL ve AÖF öğrencileri adına ayda 90,00 TL eğitim yardımı ödemeleri yapılıyor.

Engelli öğrenciler için 862 TL özel eğitim desteği

Özel eğitim ihtiyacı olan engelli öğrencilere verilen Eğitim Desteği’nin tutarı belirli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanıp belirlenmiş olan eğitim desteğini özel okul ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destekler, KDV dahil olmayarak bireyler için 862 TL, grup eğitimlerinde de 241 TL olarak verilecek.

Okulların verdikleri burslar ile yardımlar

Özellikle özel okullarda eğitim alan öğrenciler için özel okul devlet desteğinin dışında verilen destekler bunlardır.

Özel okulda eğitim gören okul öncesi eğitim öğrencilerine 3 bin 60 TL,

İlkokul ile temel lisede eğitim gören öğrencilere 3 bin 680 TL,

Ortaokul ile diğer lisede eğitim gören öğrencilere de bu sene bir dönemlik 4 bin 280 TL destek ödemesi yapılmaktadır,

Öğrencilere ücret alınmadan tablet ile laptop verileceği de konuşulmakta.

Okuyan çocuğu olan aileler maddi yardım için nasıl başvuru yapabilirler?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dışında ki ülkemizin her yerinde eğitim alan okul öncesinden yüksek lisans eğitimine dek bütün seviyedeki öğrencilere para yardımı yapan vakıf, burs, holding, Devlet Kurumu, denek, iş adamları ve çok fazla sayıda hayırsever kişi bulunuyor.

Devlet, bu sene üniversitede okuyan öğrencilere iş imkanı sağlamayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 100 bin üniversiteli öğrenciye asgari ücret maaşlı iş imkanı sunulacak.

Pandemi sürecinde öğrencilere eğitim yardımı için e-Devlet’ten talep

Eğitim ve öğretim yardımına talebinizi e-Devlet şifreniz ve T.C kimlik numaranız ile e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz.

(SED) Öğrenci Yardım Parası başvuru şartları nelerdir?