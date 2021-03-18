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Şartlı eğitim yardımı hangi aylarda yapılır? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadardır?

Mart 18 Perşembe günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Şartlı eğitim yardımı hangi aylarda yapılır? Şartlı eğitim yardımı ne kadardır? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 14:43
Şartlı eğitim yardımı hangi aylarda yapılır? 2021 Şartlı eğitim yardımı ne kadardır?
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Şartlı Eğitim Yardımı Nedir?

Şartlı eğitim yardımı, bir tür eğitim destek fonu olarak da kabul edilebilir. Bu maddi güçlükler nedeniyle çocuklarını okula göndermede güçlük çeken düşük gelirli ailelere sağlanan maddi destektir. Bu program aracılığıyla çocukların eğitimi finanse edilebilir. Koşullu eğitim yardımı, bölge valisine bağlı SYDV aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu noktada, SYDV'nin ne olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. SYDV, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" anlamına gelir. Vakıf her bölgeye dağılmıştır ve o bölgede ihtiyacı olan kişilere sosyal yardım sağlamakla sorumludur. Bölgesel yönetim eğitim destek programlarından biri olan vakıf aracılığıyla da şartlı eğitim yardımı sağlanmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı Kimlere Verilir?

Ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarını okula göndermekte güçlük çeken ailelere şartlı eğitim desteği verilmektedir. Anne yaşıyorsa yardım anneye bağlanır. Aksi takdirde, çocuğun yardımını yasal vasi alır. Zorunlu eğitim süresince şartlı eğitim yardımı ilgili şartların sağlanması şartıyla ödenir. Yani çocuğun eğitim desteği liseyi terk edene kadar devam ediyor.

Eğitim desteği için başvuran kişilerde aranan koşullar şu şekilde özetlenebilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Yardım alabilmek için anne veya yasal vasinin 18 yaşından büyük olması gerekir.
  • Yardım için başvuran aileler, muhtaç olduklarını kanıtlamalıdır. Bu durumda bir gelir testi yapılmalıdır.
  • Ailede hiç kimse sağlık sigortasına sahip olmamalıdır.
  • Yardımın en önemli koşulu, çocuğun eğitim hayatına tam anlamıyla devam etmesidir. Yardım aldıktan sonra çocuğun okula gitmediği belirlenirse yardım verilmeye devam edilmez.

Şartlı Eğitim Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Eğitim ve kırtasiye parası sayılabilecek bu yardımın ilçe yetkililerine bağlı bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma deneği tarafından sağlandığını söyledik. Başvurular her ilçede bulunan SYDV ofislerine yapılır. Öyleyse buradan nasıl yardım alabilirim, şartlı eğitim yardımı için nasıl başvurabilirim? Bu noktayı adım adım göz atalım:

  • Başvurmak için vakfa şahsen gitmelisiniz.
  • Anne veya çocuğun bakımından sorumlu kişi, gerekli belgelerle birlikte yaşadığı ilçenin SYDV'sine başvurabilir.
  •  Vakıf, sunulan belgeleri değerlendirdikten sonra sonucu aileye bildirecektir.

Başvuru aşaması çok kolaydır. Şimdi bahsettiğimiz dosyayı açıklayalım. Bu nedenle başvuru sürecinde herhangi bir belge eksikliğinden dolayı sorun yaşamayacaksınız.

  • Çocuğun ve yardımı alacak kişinin kimlik belgeleri
  • Çocuğun eğitim aldığı okuldan temin edilen öğrenci belgesi 
  • Ailenin muhtaçlığını bildirir belge
  • Şartlı eğitim ve sağlık yardımı takip formu
  • Hane başvuru kayıt formu

Bu belgeler başvuru sırasında gerekli olacaktır. Bu belgelerin içeriğinin ne olduğuna bakalım:

  • Ailenin ihtiyacını teyit eden belge, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından da elde ediliyor. Gelir testi uygulaması esas alınarak yapılan araştırmaya göre bu belge zor durumdaki ailelere veriliyor. Bu belgeyi herhangi bir işlem için zaten aldıysanız, vakfa zaten kayıtlısınız demektir. Böylece belgeyi yeniden almanıza gerek kalmaz. Bununla birlikte, bu tür bir sosyal yardıma ilk kez başvuruyorsanız, bir gelir testi yaptırmanız ve bir yardıma ihtiyaç belgesi almanız gerekir.
  • Gerekli belgelerdeki formlar vakıf tarafından sağlanır. Bu nedenle başvuru sırasında bu formları doldurabilirsiniz.
  • Elbette başvuru sırasında kimlik belgesinin eksiksiz olması gerekmektedir.
  • Öğrenci kimliğinde, çocuğun okuduğu okul ve sınıf bilgilerini açıkça belirtmelidir. Bu belgeyi okul yönetiminden edinebilirsiniz. Dilerseniz elektronik okul sistemini de kullanabilirsiniz. Ancak burada aldığınız belgeleri okula getirmeyi ve net bir imza almayı unutmayın.

Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Başvurudan sonra yardım almaya uygun olup olmadığınızı sormanın 3 farklı yolu vardır. Bunlar şu şekilde listelenebilir:

  • Sosyal Dayanışma Vakfı'na şahsen başvurun
  • Telefonla sorgulama
  • İntenet üzerinden şartlı eğitim yardım başvurusunun sorgulanması

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aracılığıyla Başvuru Sorgulama

Şartlı eğitim yardım başvurusu sonucunu öğrenmek için başvurduğunuz kuruma gidebilirsiniz. Kimliğinizi yetkili bir kişiye göstererek başvurunuzun durumunu bilmek istediğinizi söyleyebilirsiniz.

Telefon İle Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulaması Yapmak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çağrı merkezini de sorgulama yapmak için kullanabilirsiniz. ALO 144'ü arayıp başvuru süreci hakkında bilgi alabilirsiniz.

İntenetten Şartlı Eğitim Yardımı Sorgulama

E-devlet aracılığıyla başvurduğunuz yardım hakkında sonuçların ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. Sadece lazım olan TC kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz olacaktır. E-devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesine giderek alabilirsiniz.

 Şartlı Eğitim Yardımı Ödemeleri Nereye Yatırılır?

Diğer tüm bölgesel hükümet yardımları gibi, şartlı eğitim yardımı PTT şubeleri aracılığıyla ödenir. Yardım alma hakkınız varsa, kimlik belgelerinizi kullanarak herhangi bir PTT şubesine başvurabilirsiniz. Burada, PTT çocuk parasını sorgulayabilir ve alabilirsiniz. Başvuru sürecinde yardım alacak kişinin Ziraat banka hesabının olduğu belirtilirse yardım bu hesaba da yatırılabilir. Başvuru sürecinde sizinle ilgilenen vakıf yetkilileri ile bu konu hakkında irtibat kurabilirsiniz.

Şartlı Eğitim Yardımı Ne Zaman Yatar?

Şartlı eğitim yardımı toplu olarak yılın bir ayı içinde verilir. Ücretli aylar; Ocak, Mart, Mayısıs, Temmuz, Eylül ve Kasım. Bu aylarda ödemeler ayın 24'ü ile 28'i arasında yapılır. Ödeme sırasını, TC kimlik numarasında ki hanelerin son rakamlarına göre yatırılır.

Şartlı Eğitim Yardımı Ne Kadar?

Şartlı yardımın miktarı, çocuğun eğitim seviyesine ve cinsiyetine göre değişir. Yardım miktarı: İlkokula giden erkekler için aylık 35 TL, İlkokula giden kızlara aylık 40 TL, Liseye giden erkekler için aylık 50 TL, Ortaokula devam eden kızlar için ise aylık 60 TL olarak tanımlanmıştır.

 



Son Güncelleme: 18.03.2021 14:43
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EğitimYardımŞartlı Eğitim Yardımı
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