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Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları nelerdir? Şartlı Eğitim Yardımları ne kadar?

Şartlı eğitim yardımları çocuğunu ekonomik nedenlerden dolayı okula gönderemeyen ailelere yapılan bir destektir. Aileler, şartlı eğitim yardımı başvuru şartları nelerdir? Şartlı eğitim yardımları ne kadar? sorularını araştırmaktadır.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:04
Şartlı Eğitim Yardımı başvuru şartları nelerdir? Şartlı Eğitim Yardımları ne kadar?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitim yardımlarından bir tanesi olan Şartlı Eğitim yardımları merak edilmeye devam ediyor. Pek çok vatandaş özellikle şartlı eğitim yardımlarından nasıl faydalanılabileceğini araştırmaya başladı.

2020 – 2021 şartlı eğitim yardımları

Şartlı eğitim yardımları ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarını okutmak için verilen bir nevi destek fonudur. Ekonomik nedenler sebebi ile çocuklarını okula göndermekte zorlanan aileler için verilen nakit desteğidir. Şartlı eğitim destekleri Valiliklere bağlı olan SYDV’ler tarafından sağlanmaktadır.

Şartlı eğitim yardımlarından kimler faydalanabilir?

Ekonomik şartları nedeni ile çocuklarını okula göndermekte zorlanan ailelerin faydalandığı bir yardım olan şartlı eğitim yardımları eğer anne yaşıyorsa anneye verilmektedir. Anne hayatta değilse eğitim gören çocuğun vasisi kimse ona yardım yapılır. Yapılan yardımlar eğitim gören çocuk liseyi bitirene kadar devam eder. Buna göre şartlar;

  • T.C vatandaşı olmak,
  • Yardım alabilmek için anne veya yasal vasinin yaşı 18 yaşından büyük olmalı,
  • Yardım için başvuran aileler, ihtiyaç sahibi olduklarını kanıtlamalı. Böylece bir gelir testi yapılmalı,
  • Aile sağlık sigortasına sahip olmamalı,
  • Çocuk eğitim hayatına tam anlamıyla devam etmelidir. Yardım aldıktan sonra çocuğun okula gitmedi tespit edilirse yardım kesilir.

Şartlı eğitim yardımı başvuruları nasıl yapılır?

Başvuruları yapabilmek için SYDV vakıflarına bizzat gidilmesi gerekmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidildikten sonra;

  • Başvuru yapabilmek için SYDV’ye şahsen müracaat etmelisiniz.
  • Anne ya da çocuğun bakımından sorumlu kişi, gerekli belgelerle birlikte bağlı olduğu ilçenin SYDV’sine başvuru yapabilir.
  • Vakıf, sunulan belgeleri değerlendirdikten sonra aileye başvuru sonucu bildirmektedir.

Şartlı eğitim yardımı başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

  • Çocuğun ve yardımı alacak kişinin kimlik kartları,
  • Hane başvuru kayıt formu,
  • Öğrenci belgesi,
  • Ailenin muhtaçlığını belirten belge, (Fakirlik Belgesi Nereden Alınır? Nerelerde Kullanılır?)
  • Şartlı eğitim ve sağlık yardımı takip formu

Ailenin şartlı eğitim ihtiyaçları SYDV tarafından belirlenmektedir. Gelir kriterine göre belirlenen maddi desteklerde en gerekli kriter gelir belgesidir. Gelir belgesi olmayanlar SYDV’lere gitmeden önce gelir belgesi alarak gitmelidir.

Başvuru için kayıt formu, şartlı eğitim ve sağlık yardımı takip formları vakıflar tarafından sağlanmaktadır. Verilen formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Öğrenci kimliği yazan bölüme çocuk ile ilgili okul, sınıf ve diğer bilgiler yazılmalıdır. Öğrenci belgeleri ve kimlikleri talep edilmesi halinde okul yönetimlerinden de alınabilir.

Şartlı eğitim yardımı sorgulama nasıl yapılır?

Şartlı eğitim yardımı sorgulamanın 3 yolu bulunur. Bunlar,

  • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Telefon ile sorgulama
  • İntenet üzerindendir.

SYDV şartlı eğitim yardımı sorgulama

Şartlı eğitim ve diğer merak edilenler için başvuru yapılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilebilir. Yetkili olan kişiye kimliğinizi göstererek tüm sorgulama ve merak edilenlerin bilgisini alabilirsiniz.

Telefon ile şartlı eğitim yardımı sorgulama

ALO 114’ü arayarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çağrı merkezine bağlanabilir. Buradan operatör yardımı ile bilgi alabilirsiniz.

İntenetten şartlı eğitim yardımı sorgulama

e-Devlet sistemine giriş yaparak sorgulama işlemi yapabilirsiniz. E-Devlet üzerinde bulunan arama motoruna şartlı eğitim yardımı yazılması yeterli olacaktır. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar en yakın PTT şubesine giderek 2.5 TL karşılığında şifre alabilirler.

Şartlı eğitim yardımları nereye yatırılır?

Şartlı eğitim yardımları ödemeleri PTT şubelerine yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımı almaya hak kazananlar kimlikleri ile en yakın PTT şubesine giderek yardımlarını alabilirler. Ayrıca talep edilmesi durumunda şartlı eğitim yardımları Ziraat Bankasına da yatırılabilir.

Şartlı eğitim yardımı hangi aylarda yapılır?

Şartlı eğitim yardımları Ocak, Mart, Mayısıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılmaktadır. Ödemeler genel olarak ayın 24’ü ile 28’i arasında yapılır. Şartlı eğitim yardımları başvuru sahibinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılır.

Şartlı eğitim yardımı ne kadar?

Çocuğun eğitim düzeyine göre yapılan yardımlar cinsiyete göre de farklılıklar göstermektedir.

  • İlkokula giden erkekler için aylık 35 TL, ilkokula devam eden kızlar için aylık 40 TL,
  • Liseye devam eden erkekler için aylık 50 TL, ortaokula devam eden kızlar için aylık 60 TL

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:04
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