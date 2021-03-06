Şartlı eğitim yardımı almak için ne yapılmalı, başvuru şartları neler?

Şartlı eğitim yardımı almak için neler yapılması gerektiği ile ilgili birçok ihtiyaç sahibi olan ailenin bilgilendirmesi; okul çağına gelen evlatlarının okul eğitimlerini herhangi bir aksaklığa uğramadan devam ettirilmesini amaçlayan bir çalışmadır. Çalışma kapsamında; ilköğretim, ortaöğretim ve lise çağına gelen öğrencilerin gider ihtiyacının karşılanması için ailelere para yardımı yapılmaktadır. Şartlı eğitim yardımının halk tarafından bilinen bir diğer ismi ise çocuk yardımıdır. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilen yardım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yardıma gereksinim duyan ailelere iletilmektedir. Özetle temel eğitimlerini almaya devam eden çocukların adına; Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak olan maddi eğitim desteğidir. Sistem, maddi açıdan yoksul olan ve bu nedenden ötürü çocuğunu okutamayan seviyedeki ailelere verilmektedir. Sosyal güvencesi (SGK) olan ailelerin ise bu yardım hakkından yararlanması gibi bir hakkı bulunmamaktadır.

Şartlı eğitim yardımından yararlanmak için başvuru nereye yapılır?

Şartlı eğitim desteği almak adına başvuru yapılacak yerlerden en çok karıştırılmakta olan e-Devlet aracılığı ile yapılan başvurulardır. Eğitim desteği yalnızca Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları tarafından yapılır. Başvuruda bulunmak için illaki aktif bir öğretim dönemi içerisinde olunması beklenmemektedir. Yani senenin her döneminde isteyen kişiler başvuruda bulunabilmektedir. Kişinin ikamet ettiği il ve ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gitmesi, bunun ardından yapacağı başvurunun sonuçlanmasını beklemesi gerekmektedir. Kişi yapacağı başvurudan sonrasında uygun bulunursa yardım bağlanacaktır. Başvuru yapacak ebeveynin kimliğini yanında götürmesi yeterli olacaktır. Başvuru esnasında çocukları/çocuğu getirmeye gerek yoktur. Aynı şekilde çocukta ebeveyni ile gitmek zorunda olmamaktadır. Çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya kimlik kartıyla gitmesi yeterli olacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfında gerekli görülen evraklar imzalanacak ardından süreç başlatılacaktır. 20 yaşının üzerinde olan lakin eğitim hayatına devam etmekte olan çocuklar için başvuru yapılamaz. Örgün eğitimine devam etmekte olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kurumlarından birinde eğitim görmekte olduğu şartı aranmaktadır. Yani yalnızca MEB’e bağlı öğrenci yardım alabilir.

Şartlı eğitim desteği başvurularında hangi belgeler istenir?

Şartlı eğitim yardımı için gerekli belgeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafınca; yardıma başvuruda bulunan bireylere verilmektedir. Daha öncesinde sosyal yardımlardan yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmuş kişilerin eğitim desteğinden yararlanmak için herhangi bir belge doldurmak zorunda kalmayacaktır. Yalnızca başvuru dilekçesini dolduracak ve böylece başvuruda bulunacaktır.

Daha öncesinde herhangi bir konu kapsamında sosyal destek almak için başvuru yapmayan kişilerin vakıf tarından istenecek olan birtakım belgeleri doldurması gerekmektedir. Belgeler doldurulduktan sonra bağlı olunan vakıfa teslim edilecektir. Verilecek olan bu evraklar ise;

• Hane başvurusu kayıt formu,

• Şartlı eğitim hak sahibi sözleşmesi,

• Sorgu dilekçesi.

Tarafınıza verilecek olan bu evrakların doldurulmasının ardından vakıfa teslim edilmesi başvuru işlemlerini tamamlayacaktır. Yapacağınız başvurunun sonuçlanması için yaklaşık 1 ay gerekmektedir. 1 ay içerisinde kişi yaptığı başvurunun sonucunu öğrenecektir.

Şartlı eğitim desteğinden yararlanmak için istenilen koşullar nedir?

Şartlı eğitim desteğinden yararlanmak için birtakım şart aranmaktadır. Bu şartların başında kişinin maddi açıdan düşük yani yoksul olması gerekmektedir. Bu yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula göndermekte zorluk çeken ailelere destek verilmektedir. Yapılan eğitim desteği neticesinde çocuğun eğitim hayatına devam etmesi zorunlu kılınmaktadır. Bu şartın dışında belirtilen birkaç koşul daha bulunur. Bunlar ise şöyle olmaktadır;

• Ev içerisinde bulunmakta olan bütün bireylerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmetlerinden yararlanmaması gerekmekte,

• Vakıf tarafından öne atılan şartlara uyulması beklenmektedir,

• Ev içerisinde aile bireylerine düşecek olan gelir 1/3’ü geçmemeli,

• Eğitim almakta olan çocuk veya çocukların örgün olarak ders almaya devam etmesi istenmektedir.

Şartlı eğitim desteği ne kadar?

Bireylere yapılacak olan yardımın ne kadar olduğu da merak edilmektedir. Verilecek olan destekte ise; çocuğun eğitim düzeyi ve cinsiyetine göre birtakım farklılıklar gözlemlenmektedir. Aile ve Çalışma Bakanlığının resmi web sayfası verilerine göre verilen ücretler;

1) İlköğretim eğitimine devam etmekte olan erkek öğrencilere aylık 35 Türk lirası, kız öğrenci içinse 40 Türk lirası verilmektedir.

2) Ortaöğretim eğitimine devam etmekte olan erkek öğrencilere aylık 50 Türk lirası, kız öğrencilere ise 60 Türk lirası.

3) Lise seviyesinde eğitim almaya devam eden erkek öğrenciler için 65 Türk lirası, kız öğrenciler içinse 75 Türk lirası şeklindedir.

İlk bakışta eşit gibi görünmeyen desteklerin altında bir neden bulunmaktadır. Bunun nedeni erkek öğrencilere nazaran kız çocuklarının şartlar bahane edilmesi üzerine okula gönderilmemesinin önüne geçmek ile birlikte kızlarımızın okula gönderilmesini amaçlamaktadır.

Şartlı eğitim desteği hangi dönemlerde yapılır? Ücretlerin ödemesi ne zaman başlar?

Şartlı eğitim desteği, başvurunun yapılmasının ardından geçen 1 aylık süre zarfından sonrasında onaylanırsa, ödemeler yapılmaya başlar. Yapılacak olan sosyal yardımlar; 7 ay boyunca yapılacaktır. Yani ödemeler bir sene içerisinde 7 ay yapılmaktadır. Bu aylar ise; Ocak, Mart, Mayısıs, Temmuz, Eylül ve Kasım ayıdır. Yani bu ödeme türünden yararlanacak vatandaşlar iki ayda bir ödeme alacaktır. Yapılacak olan ödemeler kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre yapılmaktadır. Ödemeler ayın son haftasında yapılır. Ödemelerin kimlik numarasının son rakamına göre yapılacağı günler ise;

• T.C. Kimlik numarası 0 ve 1 ile bitenlere; ayın 24’ü,

• T.C. Kimlik numarası 2 ve 3 ile bitenlere; ayın 25’i,

• T.C. Kimlik numarası 4 ve 5 ile bitenlere; ayın 26’sı,

• T.C. Kimlik numarası 6 ve 7 ile bitenlere; ayın 27’si

• T.C. Kimlik numarası 8, 9 ve 10 ile bitenlere; ayın 28’i şeklinde olmaktadır.

Eğer ödeme yapılacağı tarih hafta sonuna denk gelirse yapılacak olan ödeme hafta sonunu takip eden Pazartesi gününde yapılmaktadır. Yani bireyler haftanın başlaması ile eğitim yardımından yararlanacaktır. Ödemelerin yapılması genelde annenin adına olmaktadır. Lakin bireyin annesi hayatta değilse ya da özel bir durumu bulunuyorsa ödemeler baba tarafından alınabilmektedir. Eğitim desteği sömestr ve yaz tatili ayırt edilmeksizin belirtilen aylarda yapılır. Ödemeler PTT aracılığı ile hak sahibi ile buluşur.

Şartlı eğitim desteği nasıl sorgulanır?

Başvurunun yapılmasının ardından; yaptığınız başvurunun sonuçlanıp sonuçlanmadığını öğrenmek, yani sorgulamak için Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfına gidilebilir. Vakfa gitmeden başvurunuzun sonucunu öğrenmekte mümkün. Vakfa gitmeden başvurunuzun durumunu sorgulamak için destek hatları bulunmaktadır. Bunlar ALO 183 ile ALO 144’dür. Sosyal Yardım Destek hattı olarak geçmektedir. Yapacağınız aramalar kapsamında sizden herhangi bir ücret kesilmeyecektir.

Şartlı eğitim yardımları neden kesilir?

Bu desteğin kesilmesinde birden fazla durum baş gösterebilmektedir. Lakin çoğu zaman bu nedenlerin en başında gelen; destekten yararlanan çocuğun eğitim ve öğretim hayatına devam etmemesidir. Ayrıyeten eğer öğrenci örgün eğitim sürecinden çıkıp; eğitim hayatına açık öğretim gibi kurumlarda devam ederse yine Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı bu durumu tespit edecek ve şartlı eğitim desteğini kesecektir. Bunların dışında birtakım nedenlerde desteğin kesilmesinde rol oynayabilir;

• Öğrencinin okulda devamsızlık süresini doldurması. Bu süre 1 ay içinde 4 gündür. Eğer 1 ay içinde 4 günü geçerse öğrenci şartlı eğitim desteği alamaz. Lakin bu yalnızca o ay için söz konusu olacaktır. Öteki aylarda öğrenci devamsızlığını düzeltirse herhangi bir sorun teşkil etmeden destek verilecektir. Öğrenci eğitime devam edemeyecek kadar hastalanırsa; sağlık kurumlarından rapor alınması ve okula bildirilmesi durumunda devamsızlık aranmadan destek yatırılacaktır.

• Evin eğitim desteği alma şartlarından çıkması durumunda ödemeler kesilecektir. Yani ev 50 liraya muhtaç vaziyette olmadığında yardım destekleri kesilmektedir. Muhtaçlık durumunun ortadan kalkması Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmektedir.

• Taşınma durumunda ikametgah adresi değişir ve kişi yeni ikametgah adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirmezse kesintiye uğramaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için kişi adres değişikliği durumunda bildiride bulunmaktadır.

• Eğer destekten yararlanan çocuk hayatını kaybederse,

• Yardım alan ebeveyn hayatını kaybederse eğitim desteği kesilecektir.

• Öğrenci yatılı bir okula giderse verilecek eğitim yardımı durdurulur.

Bunların dışında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafınca alınan ve ailenin bireyi tarafından imzalanan belge dahilinde bu şartların ihlal edilmesi durumunda yardım ödemesi durur veya kesilir.