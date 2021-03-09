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SANKO Üniversitesi'nden İstiklal Marşı kutlaması

İstiklal Marşı’nın kabulü haftasına girdiğimiz bugünlerde üniversitelerden kutlama mesajı yayınlanıyor. Son olarak SANKO Üniversitesi istiklal marşının kabulü ile alakalı kutlama mesajı yayınladı.

09 Mart 2021 Salı 11:31
SANKO Üniversitesi'nden İstiklal Marşı kutlaması
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İstiklal Marşı haftasına girdiğimiz bugünlerde İstiklal Marşı’nın kabulü ile alakalı birçok üniversiteden kutlama mesajları yayınlanmaya başladı. Son olarak SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İstiklal Marşı’nın 100. yılını gururla kutladıklarını ifade etti. Konuyla alakalı konuşmalarını sürdüren Dağlı, Mehmet Akif Ersoy gibi büyük bir yazarın, İstiklal Marşı sayesinde ölümsüzlüğe kavuştuğunu söyledi. Milletimizin verdiği büyük mücadeleyi de hatırlatan başarılı rektör, İstiklal Marşı’nın tüm Türkiye genelinde ve hatta dünyada kabul gördüğü, sahiplenildi ve bu marşın geleceğe aktarılmasında, genç nesillere iletilmesinde en önemli görevin eğitimcilere düştüğünü ifade ederek, Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla ve rahmetle alındığını ve İstiklal Marşı’nın bir kez daha 100. yılını kutladığını ifade etti.



Son Güncelleme: 09.03.2021 11:31
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Anahtar Kelimeler:
Sanko ÜniversitesiIstiklal Marşı
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