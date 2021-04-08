Samsun'da İlkokullar dahil uzaktan eğitime geçildi!

Türkiye'de rekor vaka artışlarının görüldüğü Karadeniz ilimiz Samsun'dan yüz yüze eğitime ara haberi az önce geldi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada kent merkezinde 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren İlkokulların tüm kademelerinde, ortaokullarda 5,6 ve 7. sınıflarda, liselerde 9,10 ve 11.sınıflarda yüz yüze eğitime ara verildi. Kent merkezinde bu kademelerde ki öğrenciler 12 nisan 2021 tarihinden itibaren tüm eğitim öğretime uzaktan eğitim olarak EBA vb. plartformlar üzerinden devam edecek.
Köy okullarında yüz yüze eğitim devam ediyor
Öte yandan ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflarda, köy okullardarın tüm kademelerde ve destekleme - yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime şimdilik devam kararı alındı.
Son Güncelleme: 08.04.2021 22:54