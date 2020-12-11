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Samsun Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları 2021

Ortaokul eğitimlerinin sonuna gelen öğrenciler lise tercihlerine hazırlanıyor. Samsun ilindeki ortaokul öğrencileri Samsun Fen liseleri taban puanlarını araştırıyor.

11 Aralık 2020 Cuma 08:23
Samsun Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları 2021
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Ortaokul son sınıf öğrenciler lise sınavına hazırlanıyor. Liseye Geçiş Sınavı’na hazırlanan binlerce ortaokul son sınıf öğrencisi gidebilecekleri liseleri de araştırıyor.

Lise eğitimi öğrencinin eğitim hayatında kritik bir öneme sahiptir. Lisede alınacak eğitimin kalitesi üniversite eğitimine de yansır. Bu nedenle öğrenciler en iyi liselere gitmek için hazırlanmaktadır. Ülkemizde en iyi eğitim Fen liselerinde verilmektedir.

Samsun Fen liseleri taban puanları

Samsun ilindeki öğrenciler Fen liselerinin puanlarını araştırıyor. Lise tercihlerinde öğrenciler tercihlerini geçtiğimiz yıllarda liseler için belirlenen taban puanlara göre yapmaktadır. Samsun ilinde 9 tane Fen lisesi bulunmaktadır.

Bu liseler arasında en yüksek puan Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi olup, taban puanı 464,0221’dir. Diğer Fen liseleri ve taban puanları şu şekildedir;

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi taban puanı 464,0221, kontenjanı 170,

Aziz Atik Fen Lisesi taban puanı 450,3534, kontenjanı 204,

Bafra Fen Lisesi taban puanı 437,0984, kontenjanı 150,

Çarşamba Fen Lisesi taban puanı 427,5417, kontenjanı 120,

Kozluk OMV Fen Lisesi taban puanı 409,8934, kontenjanı 120,

Rıdvan Çelikel Fen Lisesi taban puanı 407,0678, kontenjanı 120,

Havza Fen Lisesi taban puanı 391,1057, kontenjanı 150,

Akpınar Fen Lisesi taban puanı 386,3529, kontenjanı 120,

Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi taban puanı 382,5435, kontenjanı 120.



Son Güncelleme: 11.12.2020 08:23
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SamsunLiseFen
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