Raylı sistemler mühendisliği nedir? Raylı sistemler mühendisi nasıl olunur?

Raylı Sistemler Mühendisliği Nedir? Raylı Sistemler Mühendisi Olma Şartları!

Vatandaşlar Raylı Sistemler Mühendisliği olma yollarını ve şartlarını araştırıyorlar. Herkes raylı sistemler mühendisinin ne iş yaptığını ve çalışma saatlerini merak ediyor.

Bazı mesleklere girmeden önce üniversite adayı olan bazı kişiler herhangi bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce meslekler hakkında bir takım sorular sormaktadır. Üniversite adayları tercih edecekleri bölümlerden mezun olduktan sonra mesleklerinin çalışma şartlarını ve ne iş yapacaklarını araştırıyorlar. Herkes raylı sistemler mühendisinin çalışma şartlarını ve ne iş yaptığını araştırıyor.

Raylı Sistemler Mühendisi Nedir?

Bu meslek raylı sistemler üzerinde çalışan her çeşit aracın ve ekipmanının kendi alanındaki bilimsel teknikler ve mühendislik pratikleri ile tasarlanmasını, proje haline dönüştürülmesini, proje üretilmesini, ve geliştirilmesini gerçekleştiren mühendise raylı sistemler mühendisi denilir.

Raylı Sistemler Mühendisinin Görevleri Nedir? Hangi İşleri Yapar?

Raylı sistemler mühendisi temel anlamda ulaşım araçlarının ve raylı sistemlerin araç ile ekipmanlarını tasarlamak ve üretmek için projeler yapan kişilerdir. Raylı sistemler mühendisinin görevleri aşağıdaki gibidir.

Raylı sistem mühendisi raylı sistemlerin ve bu sistemlerdeki araçların tasarımını ve projelerini yaparak üretilmesini sağlar.

Raylı sistemler üzerinde bulunan araçların mekaniğini ve ekipmanını test eder ve çalışır durumda olduğunu doğrular.

Demiryolu hatlarının planlanması, demiryollarının düzenlenmesini yaparak geliştirmeler için çalışırlar.

Raylı sistemlerdeki bütün taşıtların, sistemlerin bakım ve onarımını yapmak ve yaşanan aksaklıkları giderme işlemlerini yaparlar.

Bağlı olarak çalışılan kuruluşun taleplerini gerçekleştirmek için projeler, raporlar hazırlamak ve sunmak ile beraber bunların denetim ve yönetim görevlerini üstlenirler.

Alt birimlerindeki çalışmakta olan tekniker, teknisyen çalışanların işlerini doğru şekilde yerine getirip getirmediklerini denetlemek ve onları yönlendirerek organize ederler.

Kimler Raylı Sistemler Mühendisi Olabilir? Raylı Sistemler Mühendisi Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

Bu mesleği yapabilmek için, raylı sistemler programından mezun olunması gereklidir. Bunun yanında herhangi bir lisans programından mezun olunarak bu meslekte çalışmak isteyen kişiler lisansüstü öğrenim görmek için raylı sistemler mühendisliği programına başvurabilirler. Ancak bu programa girebilmek için üniversitelerin alım şartlarındaki bölümlerden birinden mezun olunması gereklidir. Üniversitelerin lisansüstü programlarına alım yaptığı lisans programlarından herhangi birinden mezun olup bu programda lisansüstü öğrenimini tamamlayan kişiler de raylı sistemler mühendisi olarak görev yapabilirler. Fakat bu iş için özel sektörlerdeki şirketlerin kararlarına bağlı olarak bu işte çalışabilirler.

Bunların yanında mexuniyet durumu sadece gerekli şartlardan birisidir. Bu bölümden direkt mezun olan kişiler bile hemen iş bulamazlar. Eğer raylı sistemler mühendisi olmak isteyen kişiler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak istedikleri zaman KPSS sınavına girmesi gereklidir. KPSS sınavının yanı sıra merkezi atamalar yada açıktan alım yapan kurumların ilanlarında belirtilen seviyeye uygun puan alınmış olması gereklidir.

Özel sektörde raylı sistemler mühendisi olmak için de adayın özel şirketlere ve kurum ve kuruluşlara başvuru yapması gereklidir. İlan yoluyla personel alımı gerçekleştiren özel şirketler belirli şartlar belirlemektedir. Bu şartları sağlayan kişiler başvuruda bulunabilirler. Genel olarak aranan şartlar deneyim sahibi olmak, yabancı dil bilmek gibi şartlardır. Eğer özel sektörde çalışmak isteyen raylı sistemler mühendisi kendini ne kadar çok geliştirirse işe alınma durumu olumlu olacaktır.

Raylı Sistemler Mühendisi Kaç Saat Çalışır? Çalışma Şartları Nelerdir?

Raylı sistemler mühendisinin çalışma şartları ve saatleri kamu ve özel sektörlerde değişiklik göstermektedir.

Eğer kamuda çalışan raylı sistemler mühendisini ele alacak olursak, yönetmeliğe göre tüm kamu görevlilerinin çalışması gereken haftalık 40 saat çalışma saatine sahiptirler. Bazı durumlarda ise proje yetiştirme dönemlerinde raylı sistemler mühendisinin ek mesai yapması gerekse bile genellikle çalışma saatleri bu şekildedir. Çalışma şartları ise alınan maaş ve rahatlığa bakacak olursak raylı sistemler mühendisi fiyat ve performans konusunda kamu sektöründe iyi çalışma olanaklarına sahiptirler. Kamu sektöründe çalışma ortamları da ofis veya saha olarak değişiklik gösterebilir.

Özel sektörde çalışan raylı sistemler mühendisini ele alacak olursak, yeni başlayan raylı sistemler mühendisi oldukça düşük maaş almaktadır. Alınan maaş asgari ücret veya asgari ücrete yakın olmaktadır. Özel sektörde uzun mesailer ve yorucu temponun yanında sürekli bir baskı ile çalışılmaktadır. Özel sektörde deneyim ve donanım sahibi olunduktan sonra raylı sistemler mühendisliğinin olanakları ve artıları artış gösterecektir.