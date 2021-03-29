Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

Gevşetilen tedbirler nedeniyle yeniden artan vakalar sebebiyle tekrar sıkı tedbirler bugün yapılan kabine sonrası yeniden getirildi. İllerin kategoriye ayrılması nedeniyle vaka sayıları yuüksek olan iller kırmızı olarak belirlendi. Kırmızı kategori olan illerde artık hafta sonları tam kapanma olacak. Cumartesi serbestisi kaldırıldı. Peki Ramazan.'da teravih namazları serbest olacak mı? İşte ayrıntılar.

Bunun yanısıra Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle bazı tedbirler şimdiden alınmış durumda. Alınan tedbirlerşn başında kafe ve lokantların ramazan ayı boyunca kapalı olması. Bu işletmeler sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni yasaklar arasında Teravih namazı ile bir gelişme yok. Cuma namazlarının kılınıyor olması teravih namazlarınında serbest olması anlamına geliyor. Aksi bir durum olana dek teravih namazları serbest.