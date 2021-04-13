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Ramazan ayında okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

Ramazan ayında okullar kapanacak mı sorusu gündemin en merak edilen konularından biri oldu. Binlerce öğrenci yüz yüze eğitime ara verilecek mi sorusunu araştırıyor.

13 Nisan 2021 Salı 19:16
Ramazan ayında okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
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Ramazan ayıyla birlikte koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler gündemin birinci maddesiydi. Ramazan ayında getirilecek yasaklar kapsamında öğrenciler okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyordu.

Şu anda okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak artan vaka sayıları ve ramazan ayıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilebileceği konuşuluyor.

Okullar kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin merakla beklediği okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada yüz yüze eğitimler ilgili uygulamaların daha önce alınan kararlar kapsamında valiliklerin koordinasyonuyla birlikte devam edeceği bildirildi.

Öte yandan 1 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklamada da yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimlerin il bazında belirlenen şartlara göre devam edeceği bildirilmişti.

Daha önce alınan kararlar illerin ayrıldığı 4 kategoriye göre belirlenmişti. Buna göre alınan kararlar şu şekildeydi;

Düşük ve orta riskli illerde

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
RamazanOkulEğitimYüz YüzeKoronavirüs
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