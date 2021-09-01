PYBS'nin merakla beklenen tarihi belli oldu

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavları (PYBS, Nisan ayı içerisinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı şu ana kadar sınavın ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmamıştı fakat son alınan bilgilere göre PYBS sınavının tarihi belli oldu.

PYBS’nin Tarihi Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı’nın (PYBS) tarihini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre PYBS, 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava Nisan ayına dek başvurmuş olan tüm öğrencilerin bu sınava girebileceği ve sınav salonlarında koronavirüs salgını tedbirlerine de uyulacağı ifade edildi.

PYBS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise sınav gerçekleştikten sonra belli olacak. Sınavı kazanan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burs almaya hak kazanacaklar.