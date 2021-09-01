PYBS'nin merakla beklenen tarihi belli oldu

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavları (PYBS, Nisan ayı içerisinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı şu ana kadar sınavın ne zaman yapılacağı hakkında net bir açıklama yapmamıştı fakat son alınan bilgilere göre PYBS sınavının tarihi belli oldu.
PYBS’nin Tarihi Belli Oldu
PYBS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise sınav gerçekleştikten sonra belli olacak. Sınavı kazanan kişiler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan burs almaya hak kazanacaklar.
Son Güncelleme: 01.09.2021 21:03