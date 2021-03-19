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PYBS,İOKBS, DPY bursları ne zaman yatacak? 2021 burs tarihleri

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) bursunu kazanan öğrenciler bursların ne zaman kazanacağını merak ediyor. İOKBS, DPY bursları ne zaman yatacak? İşte 2021 burs tarihleri

19 Mart 2021 Cuma 18:17
PYBS,İOKBS, DPY bursları ne zaman yatacak? 2021 burs tarihleri
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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavlarda burs ücretlerine yeni yıla girerken zam geldi. Aylık 329,91 TL olan burs ücretleri ne zaman yatacak? Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (DPY) sınav tarihleri belli oldu mu?

Gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alan bursluluk sınavları her ayın 25’inde öğrencilerin hesaplarına yatıyor. Okul açıldıktan itibaren 2 hafta içerisinde yatırılan burs paralı bazen sistemsel sorunlardan kaynaklı geç yatmaktadır.  İlk kez PYBS bursu alan öğrenciler Eylül ve Ekim aylarında almaktadır.

PYBS burs sınavını kazanan öğrenciler burs ücretini almak için gün sayarken PYBS bursları yıl içerisinde her ayın ortasında yatırılmaktadır. Diğer burs çeşitlerinde 15 günlük gecikme olabilir. Parasız yatılılık bursları genellikle her ay ödenmektedir. Ödemelerde gecikmeler genellikle 10-15 gün olarak gözükür.  Daha önceden kazanılan burslarda ise ödemeler ekim ayında olur ve genellikle kasım ayına ertelenir.



Son Güncelleme: 19.03.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
PYBSBursücret
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