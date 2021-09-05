PYBS sınavlarına sayılı gün kaldı! Öğrenciler 5 Eylül tarihine dikkat..

PYBS ne zaman?

’ye girip buı kazananler devletten burs alma şansını kazanacaklar. Öğrencilerin merakla beklediği sınavın tarihi araştırılıyor. Sınav normal şartlarda Nisan ayında yapılacaktı lakin pandemi nedeni ile diğer sınavlarda olduğu gibi erteleme yapıldı. Ertelenen tarih ise geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

Birçok öğrencinin gireceği PYBS, 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvuru yapıp onay alan bütün öğrenciler sınava girebilecek. Sınava girmek isteyen öğrencilerin nisan ayında kayıt işlemlerini bitirmiş olmaları gerekiyordu.