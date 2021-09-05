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PYBS sınavlarına sayılı gün kaldı! Öğrenciler 5 Eylül tarihine dikkat..

Binlerce öğrencinin gireceği Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına çok az bir zaman kaldı. Sınavın ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

05 Eylül 2021 Pazar 14:59
PYBS sınavlarına sayılı gün kaldı! Öğrenciler 5 Eylül tarihine dikkat..
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PYBS’ye girip bu sınavı kazanan öğrenciler devletten burs alma şansını kazanacaklar. Öğrencilerin merakla beklediği sınavın tarihi araştırılıyor. Sınav normal şartlarda Nisan ayında yapılacaktı lakin pandemi nedeni ile diğer sınavlarda olduğu gibi erteleme yapıldı. Ertelenen tarih ise geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

PYBS ne zaman?

Birçok öğrencinin gireceği PYBS, 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Başvuru yapıp onay alan bütün öğrenciler sınava girebilecek. Sınava girmek isteyen öğrencilerin nisan ayında kayıt işlemlerini bitirmiş olmaları gerekiyordu.


Son Güncelleme: 05.09.2021 14:59
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ÖğrenciSınavPYBS
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