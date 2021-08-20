PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?

Ülkemizde eğitim gören birçok ilkokul ve lise öğrencisi maddi durumları yeterli olmamasına rağmen başarılı puanlar alıyor. Devlet bu durumda yaşamlarını sürdüren öğrenciler için Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı’nı (PYBS) düzenliyor. Bunun yanı sıra 2019 yılından itibaren yürürlüğe giren İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) de maddi yardıma ihtiyaç duyan birçok öğrenciye burs imkanı sağlıyor.

PYBS nedir?

PYBS, 5 ila 11. sınıf arasında eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere burs vermek amacıyla düzenlenen bir sınavdır. Sınava başvuru yapmanın bazı şartları bulunmaktadır. İşte o şartlar:

- Öğrencinin yaşadığı aile içerisinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’nden az olması

- Sadece 5. İle 11. Sınıf arasında eğitim görmek

- Herhangi bir disiplin cezası ve sınava gireceği yıl okul değiştirme cezası almamış olmak

- Hastalık vb. sebepler haricinde herhangi bir sebepten dolayı sınıf tekrarı yapmamış olması gerekir

- Hükümlü veya tutuklu olmamak

- T.C. veya KKTC vatandaşı olmak

PYBS Bursu Ne Zaman Yatırılır, Nasıl Sorgulanır?

PYBS’yi başarıyla tamamlayan ve burs almaya hak kazanan öğrencilerin bursları sınav sonucunun açıklandığı ay içerisinde hesaplara yatmaktadır. PYBS bursu 2021 yılında yaklaşık 329 TL olarak güncellenmiştir.

Sınav sonucunu sorgulamak isteyen öğrenciler, http://www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu.php?SINAV_ID=E5C49CE9941D940B2C4C837D7E823229 adresini ziyaret ederek sonuçlarını kontrol edebilirler. Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi yeterli olacaktır.