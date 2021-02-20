PYBS bursluluk ücreti ne kadar oldu? PYBS bursları ne zaman yatar, yattı mı, ayın kaçında yatar?

Her ay düzenli olarak yatan PYBS bursları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ödemeler gerçekleşiyor. Ortaokul 5.6.7.8 lise 9.10.11 sınıfları için düzenlenen bursluluk sınavı ücretlerin ne kadar olduğunu ve bursların yatıp yatmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

PYBS bursları ne zaman yatacak?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYSB) 2021 burs ücretleri ne kadar?

PYBS burs ücretleri her ayın’inde yatmaktadır. Şubat ayı için henüz ödemeler gerçekleşmedi. PYBS sorgulama ekranını ziyaret etmek içintıklayabilirsiniz.

PYBS bursu nedir?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ödemeler belirli gelirin altında olan ailelerin başarılı çocukları için verilen burslardır. Her yılda 1 kere yapılan sınav 5.6.7.8 sınıflar ve 9.10.11 sınıfta okuyan öğrencilerin sınava girmeleri sonucunda başarılı öğrencilere verilir.340 TL olarak belirlendi.

Sınav soruları genel değil o yılın müfredatına uygun sorular hazırlanmaktadır. Devlet parasız yatılılık bursu vermektedir. Sınavlar genellikle düşündürücü ve yoruma dayalı olmasından kaynaklı öğrenciler çok fazla zorluk çekmemektedir. Sınav sonuçları genelde sınav bitiminden 1-2 ay sonunda açıklanır. Sınavda başarılı olan öğrenciler okulları aracılığı ile burs almaya başlamaktadır.