PYBS bursluluk ücreti ne kadar oldu? PYBS bursları ne zaman yatar, yattı mı, ayın kaçında yatar?

Her ay düzenli olarak yatan PYBS bursları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ödemeler gerçekleşiyor. Ortaokul 5.6.7.8 lise 9.10.11 sınıfları için düzenlenen bursluluk sınavı ücretlerin ne kadar olduğunu ve bursların yatıp yatmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor.
PYBS bursları ne zaman yatacak?PYBS burs ücretleri her ayın 25’inde yatmaktadır. Şubat ayı için henüz ödemeler gerçekleşmedi. PYBS sorgulama ekranını ziyaret etmek için
burayatıklayabilirsiniz.
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYSB) 2021 burs ücretleri ne kadar?
PYBS bursu nedir?
Sınav soruları genel değil o yılın müfredatına uygun sorular hazırlanmaktadır. Devlet parasız yatılılık bursu vermektedir. Sınavlar genellikle düşündürücü ve yoruma dayalı olmasından kaynaklı öğrenciler çok fazla zorluk çekmemektedir. Sınav sonuçları genelde sınav bitiminden 1-2 ay sonunda açıklanır. Sınavda başarılı olan öğrenciler okulları aracılığı ile burs almaya başlamaktadır.
Son Güncelleme: 20.02.2021 15:08