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PYBS bursluluk ücreti ne kadar oldu? PYBS bursları ne zaman yatar, yattı mı, ayın kaçında yatar?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) ortaokul ve lise sınıflarının girebileceği sınav sonrasında başarılı olan öğrencilere verilen burstur. Millî Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sınav bursu ücreti ne kadar oldu? PYBS bursları ne zaman yatacak? 2021 PYBS burs ücreti

20 Şubat 2021 Cumartesi 15:08
PYBS bursluluk ücreti ne kadar oldu? PYBS bursları ne zaman yatar, yattı mı, ayın kaçında yatar?
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Her ay düzenli olarak yatan PYBS bursları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ödemeler gerçekleşiyor. Ortaokul 5.6.7.8 lise 9.10.11 sınıfları için düzenlenen bursluluk sınavı ücretlerin ne kadar olduğunu ve bursların yatıp yatmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

PYBS bursları ne zaman yatacak?

PYBS burs ücretleri her ayın 25’inde yatmaktadır. Şubat ayı için henüz ödemeler gerçekleşmedi. PYBS sorgulama ekranını ziyaret etmek için

buraya

tıklayabilirsiniz.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYSB) 2021 burs ücretleri ne kadar?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ödemeler belirli gelirin altında olan ailelerin başarılı çocukları için verilen burslardır. Her yılda 1 kere yapılan sınav 5.6.7.8 sınıflar ve 9.10.11 sınıfta okuyan öğrencilerin sınava girmeleri sonucunda başarılı öğrencilere verilir.  2021 burs ücreti 340 TL olarak belirlendi.

PYBS bursu nedir?

Sınav soruları genel değil o yılın müfredatına uygun sorular hazırlanmaktadır. Devlet parasız yatılılık bursu vermektedir. Sınavlar genellikle düşündürücü ve yoruma dayalı olmasından kaynaklı öğrenciler çok fazla zorluk çekmemektedir.  Sınav sonuçları genelde sınav bitiminden 1-2 ay sonunda açıklanır. Sınavda başarılı olan öğrenciler okulları aracılığı ile burs almaya başlamaktadır.



Son Güncelleme: 20.02.2021 15:08
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PYBS2021 Burs ücreti25
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