PYBS Burs parası ne zaman yatar, yattı mı? Burs parası sorgulama 2021

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, düşük gelirli ailelerin çocuklarının hem yatılı okul hem de aylık burs ödenmesine olanak sağlayan bir sınavdır. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri girebilmektedir. Sınavı başarıyla geçen öğrencilere aylık burs bağlanmaktadır. Devlet tarafından verilen bu bursların geri ödenmesi gerekmemektedir.

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı’na katılma koşulları

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, her yıl düzenlenmektedir ve zor bir sınavdır. Bu zor sınavı başarıyla geçebilen öğrenciler aylık burs almaktadır. Bu sınava girebilmek için belirli koşullar vardır. Bu koşullar aşağıda listelenmiştir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

5-6-7-8-9-10-11. Sınıf öğrencisi olmak,

Herhangi bir sınıfta kalmamış olmak,

Sınava girilecek sene okul değiştirme cezasının bulunmaması,

Aile gelirinin belirlenen kişi başına düşen gelirden fazla olmaması.

Yukarıda listelenmiş olan koşulları yerine getiren öğrenciler Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na başvuru yapabilirler. Aynı aileden iki kişinin yukarıda şartları sağlaması durumunda da sınava giriş yapmak mümkündür. Sınavda başarılı olan her öğrenci, devletin vereceği burstan yaralanabilir.

Her ayın 25’inde düzenli olarak öğrencilerin hesabına burslar yatırılmaktadır.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı yatırıldı mı?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursu okullar açıldığı tarihten itibaren her ayın 25’inde öğrencilerin hesaplarına aktarılacak. Okullar açıldıktan sonraki 2 haftalık süreçte burs paraları yatırılmış olur. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursu Eylül ya da Ekim ayında öğrencilerin hesaplarına yatırılır. 2021 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bur ücretleri 329,91 TL olarak belirlendi. İlk defa burs alacak olan öğrencilerin bursları Ekim veya Kasım ayında yatırılmış olur.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursu nereden sorgulanır?

Öğrenciler, veliler ve okul yöneticileri e-Okul sistemine eklenen e-Burs modülü sayesinde bursların hesaplarına yatırılıp yatırılmadığı öğrenebilirler. E-Burs modülü ile birlikte geçmişe yönelik burs ödemeleri bilgileri de görüntülenebilir. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bur sorgulamasını yapmak için aşağıdaki adımları izleyin;

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı burs parası nın yatıp yatmadığını öğrenmek için https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx adresine gidin.

nın yatıp yatmadığını öğrenmek için https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx adresine gidin. Açılan sitede okul yöneticisi iseniz e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Girişi tuşuna basın ve giriş yapın.

Öğrenci veya öğrenci velisi iseniz sağ tarafta bulunan Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi tuşuna basın.

Açılan ekrandaki Resimdeki Rakamlar, Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve Öğrenci Okul Numarası bilgilerini doldurun ve Giriş tuşuna basın.

Veli Bilgilendirme Sistemi GÜVENLİK KONTROL ekranında sizden istenen bilgileri doğru bir şekilde yazın.

e-Okul veli bilgilendirme sistemine girdikten sonra sol tarafta bulunan menüdeki Burs Ödeme Bilgileri tuşuna basarak sorgulama işlemini gerçekleştirin. Açılan ekranda Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı burslarının yatırılıp yatırılmadığını görebilirsiniz.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ne zaman yatırılır?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren ve sınavı başarıyla geçerek burs almaya hak kazanan öğrenciler ve velileri tarafından bursların yatırılacağı tarih çok merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı burslarının her ayın 25’inde düzenli olarak öğrencilerin ön ödemeli banka kartlarına yatırılacağını açıkladı. Ödemeler aylık olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı burslarının yatıp yatmadığını nasıl öğrenebileceğinizi bir üstteki başlıkta sizlere sırasıyla anlattık.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı burs ücretleri 2020-2021 yılı eğitim-öğretimi için 329,91 TL olarak belirlendi. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı burslarına şu an için herhangi bir zam yapılması beklenmiyor. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursunun yatıp yatmadığını’ye gitmenize gerek kalmadan e-burs üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursu alan öğrencilerin burs ödemeleri konusunda Vakıfbank T.A.O ile PTT A.Ş ile protokol imzaladı. Protokolün maddeleri aşağıda yer almaktadır;

Vakıfbank’tan burs almakta olan öğrenciler, Vakıfbank’tan burslarını almayı sürdürecek.

PTT’den burs almakta olan öğrenciler, PTT’den burslarını almayı sürdürecek.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursu her ayın 25’inde düzenli olarak öğrencilerin banka kartlarına yatırılacak.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı bursları sadece sınavı kazanan öğrencilere yatırılacaktır. Öğrencinin velisine veya başka birini yatırılmayacaktır.

Kartın çalınması ya da kaybolması durumunda öğrencilerin PTT’ye başvurması ve yeni kart çıkartması gerekir.

PTT kartı bulunan öğrenciler, PTT’nin şubelerinden veya ATM’lerinden işlem yapabilirler.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı burusunu yeni almaya başlayacak olan öğrenciler PTT’nin verdiği kart ile burslarını çekebilirler. PTT’den kart almak isteyen öğrencilerin PTT’ye kimlik ve fotokopisi ile gitmeleri gerekir.

Vakıfbank kartını kaybeden öğrenciler PTT kart ile burslarını almaya devam edebilirler.