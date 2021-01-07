Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılabilir

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yasaklarla beraber Türkiye'de koronavirüs salgını önemli bir oranla kontrol edilebilecek durumda olduğunu dile getirdi. Aydın, "Şu anda hastanelere başvurular önemli oranda düştü. Hastanelerimizde boş yataklarımız var. Yine yanı zamanda yoğun bakım ünitelerinde de boş yataklarımız söz konusu. Mesela Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuru sayısı bin olurken, bugün 200 başvuru oluyor. Ankara genelinde de yüzde 80 azaldı, rahatlama söz konusu" ifadelerini aktardı.
'Daha büyük salgın olmayacağını düşünüyorum'
'Sömestr tatilinden sonra açılabilir'
Prof. Dr. Aydın, ilerleyen günler içerisinde yasakların kalkması, normalleşme sürecinin yavaş yavaş uygulanması gerektiğini aktararak, "Okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli, yani okulları devam ettirmeliyiz. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor. Sömestr tatilden sonra okulların açılmasını çok önemsiyorsak, toplumsal bir bilinç ile okulların açılabileceği diğer bütün faktörleri yerine getirmemiz lazım; yoksa kamusal bir uygulamayla bu çok zor. Okulların açılabilmesi ve çocuklarımızın eğitime devam edebilmesi için 1 aylık sürede 'ne yapmamız gerekiyor' herkes kendi kendine sormalı ve sohbet konumuz bu olmalıdır. Bunu sağlarsak, o zaman salgını kontrol etmiş olur, okullarımızı da açmış oluruz" ifadelerine yer verdi.