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Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılabilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Bana göre önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kaldırılması, normalleşmeye doğru evrilmemiz gerekiyor. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor" açıklamalarında bulunarak "daha büyük salgınların olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

07 Ocak 2021 Perşembe 16:12
Prof. Dr. Aydın: Sömestr tatilinden sonra okullar açılabilir
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Prof. Dr. Kemalettin Aydın, yasaklarla beraber Türkiye'de koronavirüs salgını önemli bir oranla kontrol edilebilecek durumda olduğunu dile getirdi. Aydın, "Şu anda hastanelere başvurular önemli oranda düştü. Hastanelerimizde boş yataklarımız var. Yine yanı zamanda yoğun bakım ünitelerinde de boş yataklarımız söz konusu. Mesela Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuru sayısı bin olurken, bugün 200 başvuru oluyor. Ankara genelinde de yüzde 80 azaldı, rahatlama söz konusu" ifadelerini aktardı.

'Daha büyük salgın olmayacağını düşünüyorum'

Prof. Dr. Aydın, ilerleyen günlerde kısıtlamaların kalkması, normalleşme sürecinin daha doğru olduğunu aktararak, "Başta güz döneminde yaptığımız gibi değil de, okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli yani okulları devam ettirmeliyiz. Bir ülkenin geleceği eğitim üzerine kurgulanacaksa, en son okullarla ilgili kısıtlamaları yapmalıyız. Geri kalanlarını ona göre planlamamız lazım. Yaklaşık 10 ay oldu; artık toplumda önemli bir oranda virüsle karşılaşmış ve savunma hücreleri olan insanlar oluşmaya başladı. Özellikle büyük metropollerde, kalabalık ortamlarda yaşayan ve çalışan ile hayatını böyle idam ettiren kesimlerde belirli bir oranda bağışıklık da oluştu. Bu oranı da hesaba katarsak, daha büyük salgınlar olmayacağını düşünüyorum. Önümüzde 14 Ocak gibi aşılanma çalışmalarının yapılmasını bekliyoruz. Aşının da başladığını hesaba katacak olursak, 15 Ocak'tan itibaren kısıtlamaların kaldırılması konuşulması, planlanmalıdır" açıklamalarında bulundu.

'Sömestr tatilinden sonra açılabilir'

Prof. Dr. Aydın, ilerleyen günler içerisinde yasakların kalkması, normalleşme sürecinin yavaş yavaş  uygulanması gerektiğini aktararak, "Okulları açık tutabilecek dış kısıtlamalar devam etmeli, yani okulları devam ettirmeliyiz. Okulların sömestr tatilinden sonraki dönemde açılması gerekiyor. Sömestr tatilden sonra okulların açılmasını çok önemsiyorsak, toplumsal bir bilinç ile okulların açılabileceği diğer bütün faktörleri yerine getirmemiz lazım; yoksa kamusal bir uygulamayla bu çok zor. Okulların açılabilmesi ve çocuklarımızın eğitime devam edebilmesi için 1 aylık sürede 'ne yapmamız gerekiyor' herkes kendi kendine sormalı ve sohbet konumuz bu olmalıdır. Bunu sağlarsak, o zaman salgını kontrol etmiş olur, okullarımızı da açmış oluruz" ifadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 07.01.2021 16:12
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Anahtar Kelimeler:
Kemalettin AydınSömestrTatilKoronavirüs
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