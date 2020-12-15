POMEM sınavı başvuruları ne zaman sona erecek?

Polis Meslek Eğitim Merkezi’ne girmek isteyen adayların başvuru süreçleri halen devam ediyor. Yapılan duyuruda; 1200’ü kadın, 6800’ü erkek olmak üzere toplamda 8 bin polis öğrencisi alımı yapılacağı duyuruldu.

POMEM alımları için 08.12.2020 tarihinde başlayan başvurular 21.12.2020 tarihinde bitecek.

Polis Akademisi’nin yayımladığı duyuruda; lisans mezunu olmak şartıyla 5 bin 440 erkek öğrenci ile 960 kadın öğrenci, önlisans mezunu olmak şartıyla bin 360 erkek öğrenci ile 240 kadın öğrenci alınacağı bildirildi.

Yalnızca 01.01.1991 ve sonraki tarihlerde doğmuş olanların başvuru yapabileceği alımlarda adaylarda KPSS şartı aranacak. Lisans mezunu adayların 2019 – 2020 yılı KPSS sınavlarının herhangi birinden P3 puan türünden en az 60,00 ve üzerinde puan alması gerekirken; şehit veya da vazife malülü eş ve çocuklarının ise bu yıllar içinde yapılan KPSS P3 puan türünden en az 48 ve üzeri puan almaları gerekiyor. Önlisans mezunu adayların ise, 2020 yılı KPSS sınavı P93 puan türünden en az 65,00 ve üzeri puan almaları gerekirken; şehit veya vazife malülü eş veya çocuklarının ise 2020 yılı KPSS sınavı P93 puan türünden en az 52,00 ve üzerinde puan almaları gerekiyor.

Sınavı geçerek eğitime başlayacak olan öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçları Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak. Eğitim sürecini başarılı olarak tamamlayan öğrenciler Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden mezun olup, polis memuru olarak görevlerine başlayacaklar.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve sınavla ilgili diğer konular Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi intenet sitesinde yayımlanacak.