POMEM kursu ücretsiz başvuru nedir, nasıl yapılır? POMEM için ücretsiz kurs veren yerler ve şartları

Polis Akademisi POMEM başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Başvuru yapan binlerce genç parkur sınavı için hazırlık yapmaya başladı. Adaylar parkur eğitimi veren kurumları araştırırken bazı belediyeler adaylara ücretsiz olarak eğitim veriyor.

Ücretsiz parkur eğitimi veren belediyeler bulunuyor ancak tüm belediyeler bu şekilde bir hizmet vermiyor. Bağlı bulunulan belediyeye giderek parkur eğitimi yönünde bilgi alınabilir. Parkur eğitimini ücretsiz olarak veren belediyelerden biri Adana Yüreğir Belediyesidir.

Atakent Mahallesinde bulunan Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde verilen eğitimler spor antrenörleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Kursa başvuru yapmak isteyen adaylar HES kodu ile başvuru yapabiliyor. Yüreğir Belediyesi ücretsiz POMEM parkur eğitimi için detaylı bilgiyi 0322 502 92 17 telefonun arayarak alabilirsiniz.