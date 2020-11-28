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POMEM alımlarında yaş şartı ve KPSS taban puan şartı kaçtır?

Polislik başvurusunda bulunacak olan kişiler en az kaç KPSS puanı gerekli olduğunu merak ediyor. Polis alımlarında istenen yaş aralığı kaçtır? POMEM alımlarında adaylardan istenilen şartların neler olduğu merak konusu oldu.

28 Kasım 2020 Cumartesi 19:21
POMEM alımlarında yaş şartı ve KPSS taban puan şartı kaçtır?
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2020 POMEM polis işe alım duyurusunun yakında gelmesi bekleniyor. Polis Akademisi bugün 8.000 polis memuru alacağını ve alım takviminin yakında geleceğini duyurdu. Bu nedenle birçok kişi, özellikle 91 doğumlu adaylar gelen haberle beraber çok mutlu hissediyor. 2020 POMEM alımlarında yaş şartı merak konusu oldu.

PA’dan gelen POMEM açıklaması şu şekilde;

"Polis akademisinin açıklamasına göre, 6.400 lisans öğrencisi ve 1.600 ön lisans derecesi de dahil olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Polis Akademisi'ndeki Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin akademik, lisans veya eşdeğeri Eğitim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı üniversitelerden toplam 8.000 öğrenci, 6.440 lisans öğrencisi (5.440 erkek ve 960 kadın) 1.600 üniversite mezunu (1.360 erkek ve 240 kadın) alımı yapılacak.

Alım kuralları ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi intenet sitesinde (www.pa.edu.tr)  duyurulacaktır.

POMEM Kpss Şartı Kaç?

Polis olabilmek için 2020 KPSS Lisans’tan 60, KPSS Ön Lisans’tan 65 puan kazanmış olması gerekir.

POMEM Yaş Şartı Kaçtır?

POMEM’e başvuruda bulunabilmek için sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak’ı itibariyle 30 yaşından gün almamış olması gerekir.

POMEM Vki Kaç Olmalıdır?

Polis Meslek Eğitim Merkezi de adaylar arasında vücut kitle endeksi arayacaktır. Bu konulardaki kanuna POMEM boy şartı ya da POMEM ağırlık şartı denir.

"Polis Sağlığı Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uymak için Yönetmeliğin ilgili hükümleri POMEM'lere kayıtlı öğrencilerin boy ve kilolarını belirlemektedir. (Polis okuluna alınacak erkek adayların en az uzunluğu 167 cm, kız öğrencilerin en az uzunluğu 162 cm'dir.) (Polis okuluna alınacak kız ve erkek öğrencilerin vücut kitle indeksi 18.00-27.00 arasındadır.

Peki Vücut Kitle Endeksi Nasıl Hesaplanır?

Vücut kitle indeksi, kilogram ağırlığının, boyunun "karesine" (metre cinsinden) bölünmesiyle elde edilir.

Öneğin 1,7 boyundaki bir erkek adayın ağırlığı 72 kg ise, 1,7 metre karesi 2,89’dir.

72 kg 2,89'a bölünerek 24,9'dur. Bu, 18-27 arasındaki bir beden kitle endeksine uygun olmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 28.11.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
PomemKPSSPolisAlımşartı
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