İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

POMEM 28. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yeni polis alımı olacak mı, ne zaman olacak?

Polis olma hayali kuran binlerce genç POMEM 28. Dönem sınavı ne zaman yapılacak, 2021 yeni polis alımı olacak mı sorularına yanıt arıyor. İşte 28.Dönem POMEM alımlarıyla ilgili son gelişmeler.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:10
POMEM 28. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? 2021 yeni polis alımı olacak mı, ne zaman olacak?
Takip Et:

Polis olmak isteyen binlerce genç 28.Dönem POMEM alımlarının yapılacağı tarihi heyecanla bekliyor. 27.Dönem POMEM’de 8000 kişinin alınacağı sınavlar 15 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı. 27.Dönem için parkur aşamasına gelinirken, 28.Dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

28.dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

28.Dönem POMEM sınavıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili güncel bilgiler paylaşıldığında haberimize eklenecektir.

POMEM nedir?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Anavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Fiziki yeterlilik sınavı

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Mülakat sınavı

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pomem28.Dönem POMEMPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB Lise öğrenci belgesi nereden , nasıl Alınır? E-Okul lise öğrenci belgesi alma işlemleri
MEB Lise öğrenci belgesi nereden , nasıl Alınır? E-Okul lise öğrenci belgesi alma işlemleri
e-Devlet Transkript nasıl alınır? e-Devlet ile Transkript alma işlemleri
e-Devlet Transkript nasıl alınır? e-Devlet ile Transkript alma işlemleri
ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul KYK Yurt fiyatları ne kadar? İstanbul KYK yurtları 2021 – 2022 yılı yeni fiyat listesi
İstanbul KYK Yurt fiyatları ne kadar? İstanbul KYK yurtları 2021 – 2022 yılı yeni fiyat listesi
Zabıt Katipliği sınavı için en iyi F Klavye çalışma siteleri 2021
Zabıt Katipliği sınavı için en iyi F Klavye çalışma siteleri 2021
Bayramdan sonra okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Bayramdan sonra okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Popüler Haberler

KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2021 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Emekli maaşı promosyon ödemesi nedir? 2021 Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu veriyor?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 10 Mayıs 2021 Pazartesi
TV 8 canlı yayın akışı 9 Mayıs 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne oyuncuları ve konusu
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Aktifbank 5000 TL kredi başvurusu
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2021 Abonelik ücretleri
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
Venom 2 ne zaman çıkacak? Çıkış tarihi belli oldu mu?
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm full izle tek parça! TRT 1
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Shiba (SHIB) Coin nasıl alınır, hangi borsalarda var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.