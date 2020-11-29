İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama

POMEM 27. yeni dönem öğrenci alım KPSS puan ve fiziksel şartları nedir? 8 Bin polis alımı ne zaman olacak?

Milyonlarca vatandaş Polis Akademisi Başkanlığından gelecek olan müjdeli haberi bekliyor. Polis olmak isteyen vatandaşlarımız gerekli olan şartların neler olduğunu merak ediyor. Pek çok kişi POMEM 27. dönem alımları için gereken KPSS puanı, fiziksel şartlar ve kaç öğrenci alımı yapılacağını araştırmaya devam ediyor.

29 Kasım 2020 Pazar 17:22
POMEM 27. yeni dönem öğrenci alım KPSS puan ve fiziksel şartları nedir? 8 Bin polis alımı ne zaman olacak?
Takip Et:

8 bin polis memuru alımının detayları merak ediliyor. Polis Akademisi, 8.000 polis memuru alacağını açıkladı. Polis memuru olmak isteyen adaylar önce başvuru sürecini tamamlayacak ve ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava girerek polis memuru olacaklardır. Polis istihdamına başvurmak için başvuru koşullarının karşılanması gerekir.

8 Bin Polis Alımı Ne Zaman?

Polis alımı için başvuru yayınlanmasını bekleyen birçok vatandaş intenette araştırma yapıyor. POMEM'in 27. Dönem polis alımıyla ilgili duyuru bugün resmi intenet sitesinde yayınlandı. Polis akademisinin açıklamasına göre, toplam 8.000 öğrenci, 6.400 lisans öğrencisi ve 1.600 ön lisans öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

27. Dönem POMEM Başvuruları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 öğrenci, 6.440 lisans öğrencisi (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 ön lisans (1.360 erkek ve 240 kadın) mezunlarını kabul etmektedir. Alıma dair açıklamalar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi intenet sitesinde (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

 

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 17:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PomemPolisAlımı8000
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı

Popüler Haberler

POMEM 27. yeni dönem öğrenci alım KPSS puan ve fiziksel şartları nedir? 8 Bin polis alımı ne zaman olacak?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
Evde hasta bakım maaşı ne kadar oldu Kasım 2020?
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2020
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizi çekim seti hangi ilde?
Diş estetiği güncel fiyat listesi 2020
Fulbright burs programı başvurusunda istenen belgeler nelerdir? 2020 fulbright bursu başvuru koşulları
YÖK 2020-2021 Üniversiteler açılacak mı, eğitim öğretim yılı uzaktan mı tamamlanacak?
PTT Şubeleri neden kapalı? PTT şubeleri ne zaman açılacak? PTT kargo çalışıyor mu?
Aşk Ağlatır dizisi bitiyor mu, final mi yapacak? Show TV’den flaş karar!
Doğalgaz faturasını düşürmede etkili 7 yöntem
TC kimlik no ile SGK hizmet günü sorgulama nasıl yapılır?
Yemin Reyhan geri dönecek mi, neden yok? Özge Yağız Yemin’e döner mi?
Acemi Anneler Sevda karakterini kim canlandırıyor? Begüm Topçu kimdir?
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 29 Kasım 2020 Pazar Bankaların mevduat faiz oranları
Pasaport, vergi, harç ve araç muayene ücretlerine 2021 yılında ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Merve Üçer nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Murat’ı kim canlandırıyor? Tolga Akman'ın biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.