POMEM 27. yeni dönem öğrenci alım KPSS puan ve fiziksel şartları nedir? 8 Bin polis alımı ne zaman olacak?

8 bin polis memuru alımının detayları merak ediliyor. Polis Akademisi, 8.000 polis memuru alacağını açıkladı. Polis memuru olmak isteyen adaylar önce başvuru sürecini tamamlayacak ve ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınava girerek polis memuru olacaklardır. Polis istihdamına başvurmak için başvuru koşullarının karşılanması gerekir.

8 Bin Polis Alımı Ne Zaman?

Polis alımı için başvuru yayınlanmasını bekleyen birçok vatandaş intenette araştırma yapıyor. POMEM'in 27. Dönem polis alımıyla ilgili duyuru bugün resmi intenet sitesinde yayınlandı. Polis akademisinin açıklamasına göre, toplam 8.000 öğrenci, 6.400 lisans öğrencisi ve 1.600 ön lisans öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

27. Dönem POMEM Başvuruları

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8.000 öğrenci, 6.440 lisans öğrencisi (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 ön lisans (1.360 erkek ve 240 kadın) mezunlarını kabul etmektedir. Alıma dair açıklamalar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi intenet sitesinde (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.