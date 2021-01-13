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POMEM 27. dönem sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak? POMEM 2021 sınav tarihleri belli oldu mu?

POMEM’e yapılan ön başvurulardan sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. POMEM’e başvuru yapan binlerce aday POMEM sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. POMEM sınavları hakkında ki tüm detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:00
POMEM 27. dönem sınavları nasıl ve ne zaman yapılacak? POMEM 2021 sınav tarihleri belli oldu mu?
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POMEM’in 8-12 Aralık tarihleri arasında intenet üzerinden yapılan başvurularından sonra adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde görevlendirmek üzere lisans mezunu 5 bin 400 erkek, 96 kadın, önlisans mezunu ise bin 360 erkek, 240 kadın olmak üzere toplam 8 bin aday alacak. POMEM başvuru sonuçları ise henüz açıklanmamıştır.   

POMEM sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

27. dönem POMEM sınav tarihi henüz belli değilken sınavların nasıl yapılacağına dair usuller açıklanmıştır. POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolüne girecek olan adaylar ön sağlık kontrolünü geçerler ise daha sonra POMEM’e giriş sınavına, fiziki yeterlilik sınavına ve mülakat sınavına girebileceklerdir. 

Ön Sağlık Kontrolü nasıl yapılır?

POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık kontrolü yapılmaktadır yapılan bu ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatları Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ön sağlık kontrolünde komisyon adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı çıkan adaylar bir sonraki sınava girmeye hak kazanırlar. 

Fiziki Yeterlilik sınavı nasıl yapılır?

Ön sağlık kontöründe komisyon tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilen adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Fiziki yeterlilik sınavından komisyon tarafından adayın beden kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavından başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir. 60 ve üstü puan alan adaylar mülakat sınavına girmeye hak kazanırlar. Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatlar Polis Akademisi Başkanlığının (www.pa.edu.tr) resmi intenet adresinde duyurulacaktır. Adayların sınava giderken spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri onların faydalarına olacaktır. 

Mülakat Sınavı nasıl yapılır?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar komisyon tarafından mülakat sınavına girmeye hak kazanırlar. Mülakat sınavında adaylara içlerinde soru yazan bir kart seçtirilir ve o konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyon tarafından adaylara sorular sorulur ve adaylar, konu hakkındaki bilgi düzeyleri, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisine bakılarak değerlendirilir. Burada değerlendirilen her kriter yirmi puan üzerinden değerlendirilir ve adayların başarılı olabilmesi için en az 70 puan almaları gerekmektedir. 



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:00
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PomemSınav
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