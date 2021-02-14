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Polislik başvuru şartları nelerdir? 2021 yılı polislik başvuru şartları

Meslek seçimi yaparken kamu güvenliğini önemseyen ve bunu göz önüne alan vatandaşlar polis olmak istiyor. Bunun için de polislik sınavına girmeden önce hangi şartların sağlanması gerektiği ve hangi belgelerin istendiğini bilmek önemli bir yere sahip. Bu soruların cevabını arayanlar için haberimizde cevapları paylaştık.

14 Şubat 2021 Pazar 17:53
Polislik başvuru şartları nelerdir? 2021 yılı polislik başvuru şartları
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Kamu güvenliği için polis olmak isteyen adayların öncelikle Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görmesi gerekmektedir. Polislik için her sene Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alım ilanı verilmektedir. Kişiler belgeleri tam bir şekilde şahsen Polis Meslek Yüksekokulu’na başvuru yaparlar, şartları karşılayan ve aynı zamanda sınavda başarılı olanlar polis olabilir.

Başvuruda istenen belgeler

Ön başvurudan sonra asıl başvuru için adayların istenilen belgeleri hazır etmesi gerekir. Belgeler eksik veya yanlış olduğu takdirde başvuru yapılamaz.

Başvuruda istenen belgeler ise şunlardır:

  • T.C kimlik numarasının yer aldığı bir belge,
  • Tamamı doldurulmuş sınav başvuru kağıdı
  • Sağlık bilgi formu,
  • Adayların fiziki yeterlilik mülakatlarına girebilmeleri için bir engel olmadığını gösteren sağlık belgesi,
  • Mezuniyet belgesi,
  • Son bir yıl içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf,
  • Adayın kendisine ve eğer evli ise eşine ait sabıka kaydı,
  • Yaş düzeltmesi yapan adaylar için belge,
  • Sınava giriş belgesi

Başvuru şartları

Polis olmak için sınava girmenin, belgelerin hazırlanması dışında istenilen başka unsurlar da vardır. Kişinin karşılaması gereken şartlar vardır. Öncelikle kişinin lise ya da dengi bir okuldan mezun olması gerekmektedir. Sınavın yapıldığı tarih itibari ile 18 yaşın doldurulması gerekir. Askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından küçük yapmış olanlar için ise 26 yaşından küçük olunmalıdır. Bunun yanı sıra kişi ÖSYM sınavından istenilen puanı almış olmalıdır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:53
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