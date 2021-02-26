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Polis nasıl olunur? Polis olma şartları neler? 2021 polis olma şartları

Çoğu genç polis olma hayali kuruyor. En zor mesleklerden biri olan polislik için her yıl başvurular gerçekleştiriliyor. Polis üniforması girerek vatandaşlara hizmetlerde bulunmak isteyenler gerekli şartların hepsini yapmak için çabalıyor. Peki, polislik şartları nelerdir? Haberin detaylarında.

26 Şubat 2021 Cuma 23:59
Polis nasıl olunur? Polis olma şartları neler? 2021 polis olma şartları
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Polis olmak isteyen adayların gözü kulağı, Polis Akademisinin yapacağı açıklamalarda oluyor. Polis olmak için her zorluğu kabullenen adaylar, şimdiden polislik için her aşamaya çalışıyor. Polislik mesleğinin zorluğu kadar polislik için istenilen şartlar da zor. Bu şartları geçenler ise hayallerine kavuşabiliyor.

Polis olmak için en az ortaöğretim(lise) eğitimi görmeleri lazım adayların. Polis olmak isteyen adaylar, mesleğe girmek için eğitim konusunda üç birimden geçmeleri gerekmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) yerinden altı ay eğitim, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) yerinden iki yıl eğitim ya da Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) yerinden 11 aylık bir eğitim sonunda adaylar, polislik mesleğine giriş yapabilmektedir. Bu yerlerdeki eğitim düzeyi de önemli bir noktadır.

Polis olabilmek için lise mezunu olmak gerekmektedir. Bunun dışında üniversiteye giriş sınavında, polis akademisi tarafından açıklanan baraj puanını almaları gerekmektedir.

Polis olmak için yüksekokula giriş sınavında bulunanlar, her sene Polis Akademisi Başkanlığınca açıklanan tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlerinde gerçekleştirilir.  Mezun olan kişiler, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe belirlenen bölgelerden birine başarılı olan kişileri atar. Polis olmak için ise şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

-T.C. vatandaşı olmak.

-Lise, Lisans ve ön lisans mezunu olmak.

-Yurtdışı okullardan mezun olan kişiler için denklik belgesi.

-Gerekli KPSS taban puanı geçmek.

-18 yaşını tamamlamış olmak.        

-30 yaşından gün almamış olmak.

-Fiziki şartlarda istenilen özellikler arasında erkek 167 cm, kadın adayların ise 162 cm’den uzun olması gerekmektedir.

Polis adaylarının, sağlık yönetmenliğindeki açıklamalara uygun olması, silah taşıma özelliğine -uygun olması ve herhangi bir suç işlememesi gerekmektedir.

           



Son Güncelleme: 26.02.2021 23:59
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