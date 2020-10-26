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Polis alımı yapılırken KPSS şartı aranıyor mu? Polis olabilmek için gerekli koşullar nelerdir?

Her yıl binlerce kişi polis olmak için başvuruyor. Bu nedenle adayların birçok gereksinimi karşılaması gerekir. En önemli koşullardan biri gerekli eğitim seviyesine ulaşmaktır. Peki polis alımları yapılırken KPSS gerekliliği olup olmadığı, içeriğimizde KPSS puanı olmadan polis başvurusu yapılıp yapılmadığı gibi soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 23:00
Polis alımı yapılırken KPSS şartı aranıyor mu? Polis olabilmek için gerekli koşullar nelerdir?
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Polis Alımlarında KPSS Şartı Var Mı?

Polis Akademisine bağlı polis okulları çeşitli koşullarda öğrenci kabul ediyor. Polis Meslek Yüksekokulu (POMEM), Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Komutanları Eğitim Merkezi (PAEM), Polis Özel Harekât Eğitim Merkezi gibi çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Dış kaynak kullanımı sadece POMEM, PAEM ve POMEM içindir, PÖH alımları gönüllülük esasına göre yapılır.


POMEM ve PAEM, polis istihdamında KPSS koşullarını arar. Polis Meslek Okulu (PMYO), YKS puanlarına göre alışveriş yapar ve POMEM ve PAEM'in KPSS gereksinimleri vardır. POMEM ön lisans ve lisans öğrencilerine eğitim vermesine rağmen, PAEM'in mezun olması gerekir. PAEM'de polis şefleri eğitilir ve en az lisans derecesine sahip polis memurları kabul edilir.

KPSS İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Kolej her yıl PMYO gereksinimlerini yayınlar ve TYT eşiğini belirler. Eşik puanına ulaşamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca en az 18 yaşında olması gerekir. Adayların iki yıl önlisans eğitimi almaları ve polis memuru olarak mezun olmaları gerekir. POMEM satın alırken, KPSS koşullarını, lisans mezunları için KPSS P3 puanlarını ve ön lisans mezunları için P93 puan türlerini aramanız gerekir. Genel olarak en az 60 lisans mezunu ve en az 65 ön lisans mezunu bulunmaktadır. Eğitim altı ay sürer. Hem erkekler hem de 30 yaşın altındaki kadınlar başvurabilir.

PAEM’in başvuru koşulları diğer okullara benzer, ancak KPSS puanı en önemli kriterdir. Yalnızca lisans mezunları başvurabilir ve KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almaları gerekir. Kadın ya da erkek, 30 yaşın altındaki herkes başvurabilir.



Son Güncelleme: 26.10.2020 23:00
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KPSSPolisşartlarEğitimPomemPAEMPmyo
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