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Polis Akademisi 27. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Polis akademisi başvuruları açıklandı. 8 Aralıkta başlayacak başvurular için zaman azalıyor. Sınav başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

04 Aralık 2020 Cuma 22:52
Polis Akademisi 27. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
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Tarihçesi 1879 yılına dayanan Polis Akademisi, bilimsel çalışmalarıyla her geçen gün gelişme yolunda yeni adımlar atan Polis Akademisi, sahip olduğu nitelikli eğitim anlayışıyla, köklü tarihi ve milli sorumluluğunu ülkemize layık bir şekilde yerine getirmeye devam etmektedir.

Emniyet Teşkilatına güvenlik bilimleri alanında lisansüstü eğitim veren yüksek öğretim kurumunun, 27. Dönemini gerçekleştirecek olan POMEM’ e talep oldukça yoğun. 8 bin adayın kabul edileceği POMEM polis alımında erkek ve kadın sayıları sırayla; 5.440, 960 üniversite mezunu olması şartıyla, 1.360, 240 ön lisans mezunu olması şartıyla alınacak.

Bu sınavla devlet kadrosuna giriş yapacak polis adayları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başvuru tarihleri açıklandı. 8 Aralık 2020 ve 21 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuru kabul edilecek.

"Şehit polislerimizin ve vazife malulü olan polislerin ailelerinden, eş/çocukları sınav ücretinden muaf tutuluyor."

POMEM ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

4) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

5) Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

7) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

8) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

9) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

10) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

11) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

12) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

13) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

14) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

15) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

16) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

SINAV GİRİŞ AŞAMASINDA VE SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR İÇİN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİNDEN UYARI VAR!

Başvuru ücretini yatırdığı halde intenet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr intenet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İntenet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip intenet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İntenet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı vb. araçlar, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 04.12.2020 22:52
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