Petrol ve doğal gaz mühendisleri ne iş yapar, çalışma şartları ve görevleri

Üniversite tercihi yapmak için hazırlanan binlerce öğrenci hangi alanlara yönelmeleri konusunda sıkça araştırma yapıyor. Son yılların en dikkat çeken meslek dallarından biri olan petrol ve doğal gaz mühendisliği ise birçok kişiye cazip geliyor.

Petrol ve doğal gaz mühendisleri enerji kaynağının bulunması, çıkarılması, depolanması ve nakil edilmesi gibi işlemleri yürütmektedir. Petrol ve doğal gaz mühendisi olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim almak gerekmektedir.

Diğer mühendislik dallarında olduğu gibi petrol ve doğal gaz mühendisliği bölümü de 4 yıllık lisans eğitimiyle gerçekleşir. Petrol ve doğal gaz mühendisleri özel sektörde çalışabildiği gibi kamuda da çalışabilir. Kamuda görev yapabilmek için ise adaylardan KPSS puanı şartı istenir. KPSS’den istenen puanı alan kişiler atamalar sonucu görevlerine başlar.

Petrol ve doğal gaz mühendisinin başlıca görevleri ise şunlardır;

Doğalgaz ve petrolün nerede ne miktarda bulunduğunu saptamaya yönelik araştırmalar yapmak

ve petrolün nerede ne miktarda bulunduğunu saptamaya yönelik araştırmalar yapmak Petrol ve doğalgaz sondajında kullanılacak araç ve gereçler belirlemek, sondaj işleminin daha uygun maliyetle, ekonomik ve güvenli bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak ve bu süreçlerin hepsini denetlemek

Ham petrol ve doğalgazın depolanması ve nakledilmesiyle alakalı olarak projeler hazırlamak ve denetimlerini yapmak

Doğalgaz ve petrol çıkarılmasında kullanılan metotları geliştirme amacıyla araştırma yapmak

Tüm mesleklerde olduğu gibi petrol ve doğal mühendisliği alanında da zorlu şartlar olabiliyor. Kamu ve özel sektörde bu işi yapan kişilerin çalışma şartları ve mesai süreleri değişmektedir. Kamu çalışanları haftada 40 saat mesai yapmak zorundadır. Ancak özel sektörde bu süre daha da artabilir. Maaş durumları ise kamuda çalışanlar için belli bir standarttadır. Ancak özel sektörde işe yeni başlayanlar için maaş miktarı daha az olsa da ilerleyen yıllarda özel sektörde çalışanlar çok daha yüksek maaş almaktadır.