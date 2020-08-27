Pek çok üniversite öğrencisi ve işverenin kullandığı Yetenek Kapısı nedir?

Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan Yetenek Kapısı en çok merak edilenler arasında yerine almaya devam ediyor. Üniversite öğrenci ve mezunlarını, işverenler ve sektörün öncüleri ile birleştiren Yetenek Kapısı ülkemizde ki önemli platformlardan bir tanesidir.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından uygulanan Yetenek Kapısı platformu, işverenlerin aradıkları personelleri daha hızlı ve kolay yoldan bulmaya yardımcı olmaktadır. Üniversiteden mezun olan yetenekli ve gelecek vaat eden kişilerin daha kolay iş bulmalarına yardımcı olan Yetenek Kapısı sayesinde sektör öncüleri ve işverenler tarafından yetenekli öğrenciler ve mezunlar keşfediliyor.