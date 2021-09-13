Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘’Pedagojik formasyon’’ açıklaması bir çok üniversite mezununun dikkatini bu alana çevirmesine neden oldu. YÖK’ün yaptığı açıklamaya göre 2021-2022 eğitim yılından itibaren pedagojik formasyon yeniden hayata geçirilecek. Bu duyuru ile beraber bir çok öğrenci ‘’Pedagojik formasyon nedir?’’ ve ‘’Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?’’ sorularının yanıtlarını bulmak amacıyla arama motorlarına yöneldi.

Pedagojik Formasyon Nedir?

Pedagojik Formasyona Nasıl Başvurulur?

Üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültesi’nin bölümlerinden mezun olanların başvuru yapabildiği Pedagojik formasyon, öğretmenlik yapılması amacıyla kurulmuş bir sistemdir. 2020 yılından itibaren geçici bir süreyle askıya alınan bu sistem YÖK’ün son dakika açıklamasıyla beraber önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından itibaren yeniden hayata geçirilmiştir.

Pedagojik formasyona başvuru yapmak isteyen kişilerin Türkiye’deki herhangi bir üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültelerinde bulunan bölümlerden birisini tamamlaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin mezun oldukları üniversiteye veya kendilerine en yakın YÖK binasına müracaat etmeleri gerekiyor.