Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘’Pedagojik formasyon’’ açıklaması bir çok üniversite mezununun dikkatini bu alana çevirmesine neden oldu. YÖK’ün yaptığı açıklamaya göre 2021-2022 eğitim yılından itibaren pedagojik formasyon yeniden hayata geçirilecek. Bu duyuru ile beraber bir çok öğrenci ‘’Pedagojik formasyon nedir?’’ ve ‘’Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?’’ sorularının yanıtlarını bulmak amacıyla arama motorlarına yöneldi.
Pedagojik Formasyon Nedir?
Pedagojik Formasyona Nasıl Başvurulur?
Pedagojik formasyona başvuru yapmak isteyen kişilerin Türkiye’deki herhangi bir üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültelerinde bulunan bölümlerden birisini tamamlaması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin mezun oldukları üniversiteye veya kendilerine en yakın YÖK binasına müracaat etmeleri gerekiyor.