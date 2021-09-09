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Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi

Yapılan açıklamalar kapsamında pedagojik formasyonun geri döndüğü belirtildi. Lakin henüz uygulama aşamasına geçilmedi. En kısa zamanda uygulamaya başlanacağı düşünülüyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

09 Eylül 2021 Perşembe 15:04
Pedagojik formasyon geri mi dönüyor? YÖK'ten açıklama geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 senesinde yaptığı bir açıklamada şu sözleri kullanmıştı:

“Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek” 

Geçtiğimiz senelerde konuşulan pedagojik formasyon konusu 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer aldı. Vizyon belgesinde şunlara yer verildi:

“Sertifikaya dayalı ‘Pedagojik Formasyon’ uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde ‘Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’ açılacak. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlanacak.”

Konuya ilişkin açıklama yapan bir diğer kurum ise Yüksek Öğretim Kurulu oldu. YÖK, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün, 29.06. 2020 tarihli ve 12 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Karar eki Çizelge’de yer alan “*Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.” ifadesinde değişiklik yapılmış olup anılan kararda Geçici Madde 9 ile 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış haklarının korunacağı hususu yer almaktadır.”

Yapılan bu açıklamalar kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon belgesini almış olan kişilerin hakları muhafaza edilecek. Bunun yanı sıra 1 Ocak 2021 tarihinden sonrası için ise uygulama şekilleri değişecek. Lakin uygulamanın nasıl olacağı henüz belirlenmediği için henüz bir çalışma yapılmayacak. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre Pedagojik Formasyon Sertifika programı para tuzağına dönüştüğü için bakanlık müdahale etmişti. Lakin yeni yöntemin öncekine göre daha pahalı olacağı düşünülüyor. Çünkü tezsiz yüksek lisans programları üç dönem ve her dönem için ayrı ayrı ücret ödenmektedir. Bir dönem için 2000 TL olduğunu düşünürsek yaklaşık olarak 6000 TL’ye denk gelecektir. Bunun yanı sıra Tezsiz Yüksek Lisan programından mezun olan kişiler öğretmen olabilmek için KPSS’ye girmeye de hak kazanacaklar. Eğer sınava girip başarılı olan kişi atanırsa, atandıktan sonraki süreçte de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından formasyona eğitimine de katılacak. Esas formasyon ise bu olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen formasyon açıklaması!

“ÖĞRETMEN ADAYLARINA PEDAGOJİK FORMASYON HAKKI

Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti.

Ancak, kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yükseköğretim kurumunda öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı açılmadı. 

Talim ve Terbiye Kurulu oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı “Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri” şekilde genişletti.”

Tezsiz Yüksek Lisans formasyonu alma

İlk olarak söylememiz gereken şey şu ki adaylar bu süreçte bir süre bekleyecekler. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu çalışmalarını bitirdikten sonra üniversitelere bilgilendirme yazısı gönderecektir. Daha sonra Eğitim Fakültesi ya da Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olan üniversiteler konuya ilişkin kendi açıklamalarını yapacaklardır. Tezsiz Yüksek Lisans programının Tezli Yüksek Lisans programından daha kolay olması tercih edilmesinin nedenlerinden biri. Tezsiz Yüksek Lisansa 2022 yılının Şubat ayına kadar hak kazanılsa da bir sonraki KPSS’ye girme hakkı olmayacak çünkü programın başarı ile bitirilmesi şartı aranmaktadır.  

2021 yılında formasyon veren üniversiteler hangileridir?

Henüz üniversitelerden bu konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Lakin bazı üniversiteler konuya ilişkin düşüncelerini bildirdi. Bu üniversitelerden biri Marmara Üniversitesi oldu. Marmara Üniversitesi konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 29.06.2020 tarihli kararı gereğince Pedagojik Formasyon Sertifika Programı 01.01.2021 tarihi itibari ile kapatılmıştır.

Bu nedenle yeni alım yapılmayacaktır.

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programının açılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları sürmektedir. İlgili programın açılması ve detayları belli olduğunda Eğitim Bilimleri Enstitüsü web sayfasında duyurulacaktır.”

Diğer açıklama yapan üniversite ise Sinop Üniversitesi oldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı” şekline dönüştürülmüştür. Fakat ilgili programın nasıl ve ne şekilde açılacağı, hangi derslerden oluşacağı, bu programdan kimlerin yararlanabileceğine ilişkin yasal altyapının hazırlanma süreci devam etmektedir. 

Öğrencilerimize duyurulur.”

Yine bu tarz açıklamalardan biri de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden geldi:

“Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.04.2021 tarih ve 35012 sayılı yazısıyla sertifikaya dayalı pedagojik formasyon eğitimi, “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı” şekline dönüştürülmüştür. Fakat ilgili programın nasıl ve ne şekilde açılacağı, hangi derslerden oluşacağı, bu programdan kimlerin yararlanabileceğine ilişkin yasal altyapının hazırlanma süreci henüz tamamlanmamıştır.  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak bu süreç yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.”


Son Güncelleme: 09.09.2021 15:04
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Anahtar Kelimeler:
PedagojikFormasyon
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