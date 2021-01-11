PAEM 2021 parkur, puanlama bilgileri ve ipuçları

2017 PAEM’İ 40 saniye süre ile tam puan alarak tamamlamış birinin tecrübeleri merak edilmiştir. Kadın ve erkek saniyeler ile puanlamaya dair tablo yer almaktadır. Emniyet’in hazırlamış olduğu fiziki mülakat testinde olan puanlama ve kurallar hakkındaki tanıtım dikkatle incelenmelidir. Parkur hakkında endişeye yer verilmemelidir. Bir anlık tereddüt yaşanması durumunda birkaç saniye dezavantaj olabilmektedir.

Kadın- erkek puanlama tablosu

Parkur basit göründüğü halde 40 saniye ve altında tamamlaması zordur. Verimli bir çalışma ve kondisyon gerekmektedir. Parkuru erkekler 48, kadınlar 54 saniyede tamamlamak zorundadır. Parkur kolay göründüğü için hafife alınıp çalışmayı elden bırakmamak gerekmektedir.

Gerekli olacak 5 ipucu:

Sınav mülakatı öncesinde uzun bir süre koşulmalı ve kondisyon kazanılmalıdır.

Hafif ve altı kaymayan bir spor ayakkabı tercih edilmelidir.

Slalomlar kayarak değil koşarak geçilmelidir.

Basket topu öncelikle sağ sonra tekrar sağ ve son olarak sol ile tokatlanmalıdır.

Lastiklere asla hızlı girilmemelidir. Lastik istasyonuna yaklaşıldığı zaman yavaşlanması ve dengeli olarak dizler çekilerek tek tek geçilmeli.

Kondisyon önemlidir

Belirtilen 5 ipucu dikkate alınmalı ve disiplinle çalışılmalıdır. Bu işlemler yapıldığında güzel bir skor elde etmek mümkündür. Adaylar, parkurun bitmesine yakın yorulmakta ve saniye kaybı yaşamaktadır.