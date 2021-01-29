Özür grubu atama sonuçları açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği özür grubu atama sonuçları bugün açıklanıyor.

Bakanlık kadrolarına görev yapan ve özür grubu atama kılavuzunda belirtilen mazeretleri bulunan kadrolu öğretmenler özür grubu ataması kapsamında çalıştıkları okullara 11- 15 ocak tarihileri arasında ilk aşama başvurularını yaptılar.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR

İkinci aşamada ise başvurusu onaylanan öğretmenler özür grubu atama kapsamında yer değişikliği istedikleri illeri tercihte bulundu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özür grubu atama sonuçları bugün açıklanacak.

Personel Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları e-devlet üzerinden 29 Ocak 2021 Cuma günü açıklanacak. Özür grubu ataması kapsamında yer değişikliği yapılan öğretmenlere sonuçlar SMS olarak da atılacak.

Bakanlığın özür grubu atama sonuçlarını günün ilerleyen saatlerinde ataması bekleniyor.

ÖZÜT GRUBU ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN