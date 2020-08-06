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Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?

2020 YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler de istedikleri bölümlerin puanlarını ve özel okulların ücretlerini araştırmaya başladılar. İnternet üzerinden özel üniversitelerin ücretleri ile ilgili sorular sorulmaya başlandı. Özellikle mimarlık bölümlerine yoğun ilgi gösterildiği görüldü…

06 Ağustos 2020 Perşembe 22:16
Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
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2020 senesinde YKS’nin sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrenciler hangi üniversiteleri tercih edecekleri konusunda gerekli araştırmalarına başladılar. İntenet üzerinden devlet ve vakıf üniversitelerinin puanları üzerine sorgulamalar yapıldığı görüldü. Özellikle vakıf üniversitelerinin senelik ücretleri en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Ülkemizde pek çok devlet üniversitesinin yanı sıra vakıf üniversitesi de bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri senelik ücret karşılığında eğitim vermektedirler. Başarı oranı yüksek olan öğrenciler başarı durumlarında göre %25, %50,%75 ya da %100 oranında bursları elde edebilmektedir. 2020 YKS sonuçlarının açıklandığı bu dönemde ise öğrenciler elde ettikleri sonuç ile hangi vakıf üniversitelerine girebildiklerini ve bu üniversitelerin senelik ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırma sürecine girdiler.


İntenet üzerinden yapılan araştırmaların bir kısmında mimarlık bölümü için sorgulamalar yapıldığı görüldü. Vakıf üniversitelerinin mimarlık bölümleri için talep edilen ücretler ve %25, %50 ve %75 burslu olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin ne kadar ödeme yapacakları sorgulandı.

2019-2020 senesinde mimarlık bölümü için sıralanabilecek devlet okulları arasında en düşük 407,574 puan ve 58.952 başarı sıralaması ile İstanbul Üniversitesi’nin alım yaptığı görülmektedir. Vakıf okullarına bakıldığında ise 44 üniversite için mimarlık bölümü kontenjanı açıldığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda KKTC sınırları içinde 8 üniversitede, Bosna Hersek’te1, Azerbaycan’da 1 ve Nahçivan’da da 1 vakıf üniversitesinde mimarlık bölümü için kontenjan açıldığı açıklanmıştır.

Aşağıdaki kısımda ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu içinde yer alan vakıf üniversitelerinin senelik ücretleri ve diğer ayrıntıları yer almaktadır. Listeye bakıldığında en düşük ücretli üniversitenin Kayseri Nuh Naci Yazcan Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi olduğu görülmektedir. Senelik ücret 31.000 TL olarak belirtilmiştir. En yüksek ücretli vakıf üniversitesi ise senelik 85.000 TL ile Özyeğin Üniversitesi olarak görülmektedir.

ÜLKEMİZDEKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÜCRETLERİ 2020 - 2021
ÜNİVERSİTE BÖLÜM ÜCRETİ KONT TABAN PUANI BAŞARI SIRASI
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 328,98801 138299
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 17.950 TL 25 Dolmadı Dolmadı
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 4 350,31239 111113
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 17.950 TL 21 Dolmadı Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 15 355,00193 105889
ALTINBAŞ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 25.275 TL 15 Dolmadı Dolmadı
ALTINBAŞ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 12 389,99801 72781
ALTINBAŞ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 25.275 TL 13 Dolmadı Dolmadı
ANTALYA BİLİM ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 383,24302 78493
ANTALYA BİLİM ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 24.500 TL 38 Dolmadı Dolmadı
ATILIM ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 391,55781 71523
ATILIM ÜNİ. Mimarlık (%25 İND.) 39.000 TL 29 Dolmadı Dolmadı
AVRASYA ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 3 333,92121 131413
AVRASYA ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 40000 TL 17 Dolmadı Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 429,24021 43498
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 36.845 TL 25 350,24626 111184
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 73.690 TL 40 Dolmadı Dolmadı
BAŞKENT ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 2 414,63217 53653
BAŞKENT ÜNİ. Mimarlık (%25 İND.) 39.000 TL 7 286,7997 219511
BAŞKENT ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 52.000 TL 36 Dolmadı Dolmadı
BEYKENT ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 380,93642 80455
BEYKENT ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 18.335 TL 47 Dolmadı Dolmadı
BEYKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 5 398,43065 65884
BEYKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 18.335 TL 31 Dolmadı Dolmadı
BEYKOZ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 360,6978 99802
BEYKOZ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 17.500 TL 25 Dolmadı Dolmadı
ÇANKAYA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 9 399,03521 65435
ÇANKAYA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 25.750 TL 49 279,7626 238139
ÇANKAYA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 51.500 TL 2 Dolmadı Dolmadı
DOĞUŞ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 6 348,67061 112964
DOĞUŞ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.058 TL 35 Dolmadı Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 13 376,01302 84857
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 22.000 TL 37 Dolmadı Dolmadı
HALİÇ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 363,46577 96983
HALİÇ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 22.000 TL 48 Dolmadı Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 15 334,48093 130664
HASAN KALYONCU ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 16.500 TL 20 295,24191 199371
IŞIK ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 6 387,85487 74587
IŞIK ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 30.500 TL 14 Dolmadı Dolmadı
IŞIK ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 4 396,4743 67451
IŞIK ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 30.500 TL 9 Dolmadı Dolmadı
IŞIK ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 61.000 TL 12 295,44546 198931
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 10 494,22054 8814
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 27.000 TL 10 438,84837 37119
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 54.000 TL 49 384,52238 77415
İSTANBUL AREL ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 354,70297 106202
İSTANBUL AREL ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 21.450 TL 30 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 376,71057 84240
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 22.125 TL 41 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 3 343,96593 118463
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 9.250 TL 17 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 9 433,12062 40857
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 37.300 TL 51 404,67965 61095
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 333,83598 131526
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.602 TL 27 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 4 383,5696 78201
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 23.230 TL 21 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 361,43925 99018
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.000 TL 42 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 5 377,66399 83397
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 19.000 TL 27 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 388,9154 73716
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 31.125 TL 33 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 62.250 TL 5 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 387,26712 75046
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 31.125 TL 33 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 62.250 TL 5 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 13 406,61714 59652
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 24.500 TL 72 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 398,00354 66235
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 24.500 TL 61 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 15 343,47085 119071
İSTANBUL OKAN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 35.200 TL 15 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 15 321,42098 149814
İSTANBUL OKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 35.200 TL 15 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 4 332,7035 133135
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 24.000 TL 20 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 48.000 TL 1 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 6 377,17549 83823
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 21.250 TL 34 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 355,44365 105392
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 22.655 TL 42 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 3 342,04151 120822
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 21.669 TL 17 Dolmadı Dolmadı
İSTİNYE ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 18 378,55401 82598
İSTİNYE ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 28.000 TL 17 Dolmadı Dolmadı
İSTİNYE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 16 400,1987 64556
İSTİNYE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 28.000 TL 14 Dolmadı Dolmadı
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 422,76638 47958
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%25 İND.) 37.687 TL 42 323,95669 145958
KADİR HAS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 10 420,50627 49429
KADİR HAS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 36.000 TL 45 Dolmadı Dolmadı
KTO KARATAY ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 393,47927 69901
KTO KARATAY ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.000 TL 10 Dolmadı Dolmadı
KTO KARATAY ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 38.000 TL 30 Dolmadı Dolmadı
MALTEPE ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 6 377,4276 83589
MALTEPE ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 25.050 TL 34 Dolmadı Dolmadı
MALTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 6 389,48005 73235
MALTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 25.050 TL 34 Dolmadı Dolmadı
MEF ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 420,14305 49687
MEF ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 32.975 TL 65 Dolmadı Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 29 337,89578 126187
NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 21.330 TL 19 Dolmadı Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 42.660 TL 1 Dolmadı Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 20 334,83201 130196
NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 21.330 TL 19 Dolmadı Dolmadı
NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 42.660 TL 1 Dolmadı Dolmadı
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 4 344,33686 117974
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 15.500 TL 19 322,53852 148072
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 31.000 TL 5 Dolmadı Dolmadı
ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 10 422,57161 48065
ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 42.500 TL 54 300,06279 188925
ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 12 441,73328 35306
ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%25 İND.) 63.750 TL 58 303,3448 182053
ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 85.000 TL 10 283,01942 229336
TED ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 440,29084 36186
TED ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 23.750 TL 42 372,83157 87750
TED ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 47.500 TL 20 Dolmadı Dolmadı
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 451,73695 29234
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 26.490 TL 7 404,92638 60919
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 52.980 TL 35 282,34685 231102
TOROS ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 341,65281 121309
TOROS ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.525 TL 20 Dolmadı Dolmadı
TOROS ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 39.050 TL 5 Dolmadı Dolmadı
YAŞAR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 8 403,10629 62298
YAŞAR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 24.000 TL 32 341,54593 121454
YAŞAR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 48.000 TL 16 Dolmadı Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 422,12376 48362
YEDİTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 30.000 TL 56 337,74397 126400
YEDİTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 60.000 TL 7 Dolmadı Dolmadı
KIBRISTA BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÜCRETLERİ 2020 - 2021
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ      
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 12.600 TL      
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 6.300 TL      
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 25.200 TL      
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 4 340,69367 122515
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 17.425 TL 18 Dolmadı Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 8.712 TL 7 284,38294 225659
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 34.850 TL 11 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 16.275 TL 7 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 8.137 TL 11 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 32.550 TL 5 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 292,86327 204747
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 16.275 TL 8 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 8.137 TL 10 Dolmadı Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 32.550 TL 5 Dolmadı Dolmadı
GİRNE ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 10 Dolmadı Dolmadı
GİRNE ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.)   20 Dolmadı Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 Dolmadı Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)   8 Dolmadı Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)   8 Dolmadı Dolmadı
KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli)   7 Dolmadı Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 12 Dolmadı Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.)   8 Dolmadı Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.)   20 Dolmadı Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 24 Dolmadı Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)   4 Dolmadı Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)   12 Dolmadı Dolmadı
KIBRIS BATI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ      
KIBRIS BATI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 11.550 TL      
KIBRIS BATI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 5.775 TL      
KIBRIS BATI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 23.100 TL      
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 6 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 16.039 TL 20 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 32.077 TL 4 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 14.175 TL 4 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 7.087 TL 15 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 28.350 TL 4 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 14 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 14.175 TL 3 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 7.087 TL 10 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 28.350 TL 3 Dolmadı Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 11 Dolmadı Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 16.065 TL 11 Dolmadı Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 8.032 TL 18 Dolmadı Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 Dolmadı Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 16.065 TL 8 Dolmadı Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 8.032 TL 11 Dolmadı Dolmadı

 

DİĞER ÜLKELERDE BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÜCRETLERİ 2020 - 2021
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 1.000 USD 10 Dolmadı Dolmadı
İSTANBUL TEKNİK ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(UOLP-Ulus. S.bosna Üni.)(Ücretli)   15 Dolmadı Dolmadı
NAHCİVAN DEVLET ÜNİ. Mimarlık (Ücretli)   5 Dolmadı Dolmadı
TRAKYA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(UOLP-Ulus. Balkan Üni.)(Ücretli)   10 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Mimarlık (%25 İND.) 3.750 EURO 10 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 2.500 EURO 5 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 5.000 EURO 15 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 1 303,11027 182565
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 17.500 TL 10 Dolmadı Dolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 8.750 TL 10 Dolmadı Dolmadı



Son Güncelleme: 06.08.2020 22:16
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