Özel Üniversite ve Vakıf Üniversitelerinin Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır? 2020 en ucuz vakıf üniversiteleri hangileridir?

2020 senesinde YKS’nin sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrenciler hangi üniversiteleri tercih edecekleri konusunda gerekli araştırmalarına başladılar. İntenet üzerinden devlet ve vakıf üniversitelerinin puanları üzerine sorgulamalar yapıldığı görüldü. Özellikle vakıf üniversitelerinin senelik ücretleri en çok merak edilen konular arasında yer aldı.
Ülkemizde pek çok devlet üniversitesinin yanı sıra vakıf üniversitesi de bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri senelik ücret karşılığında eğitim vermektedirler. Başarı oranı yüksek olan öğrenciler başarı durumlarında göre %25, %50,%75 ya da %100 oranında bursları elde edebilmektedir. 2020 YKS sonuçlarının açıklandığı bu dönemde ise öğrenciler elde ettikleri sonuç ile hangi vakıf üniversitelerine girebildiklerini ve bu üniversitelerin senelik ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırma sürecine girdiler.
2019-2020 senesinde mimarlık bölümü için sıralanabilecek devlet okulları arasında en düşük 407,574 puan ve 58.952 başarı sıralaması ile İstanbul Üniversitesi’nin alım yaptığı görülmektedir. Vakıf okullarına bakıldığında ise 44 üniversite için mimarlık bölümü kontenjanı açıldığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda KKTC sınırları içinde 8 üniversitede, Bosna Hersek’te1, Azerbaycan’da 1 ve Nahçivan’da da 1 vakıf üniversitesinde mimarlık bölümü için kontenjan açıldığı açıklanmıştır.
Aşağıdaki kısımda ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu içinde yer alan vakıf üniversitelerinin senelik ücretleri ve diğer ayrıntıları yer almaktadır. Listeye bakıldığında en düşük ücretli üniversitenin Kayseri Nuh Naci Yazcan Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi olduğu görülmektedir. Senelik ücret 31.000 TL olarak belirtilmiştir. En yüksek ücretli vakıf üniversitesi ise senelik 85.000 TL ile Özyeğin Üniversitesi olarak görülmektedir.
|ÜLKEMİZDEKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÜCRETLERİ 2020 - 2021
|ÜNİVERSİTE
|BÖLÜM
|ÜCRETİ
|KONT
|TABAN PUANI
|BAŞARI SIRASI
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|5
|328,98801
|138299
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|17.950 TL
|25
|Dolmadı
|Dolmadı
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|4
|350,31239
|111113
|ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|17.950 TL
|21
|Dolmadı
|Dolmadı
|ALTINBAŞ ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|15
|355,00193
|105889
|ALTINBAŞ ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|25.275 TL
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|ALTINBAŞ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|12
|389,99801
|72781
|ALTINBAŞ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|25.275 TL
|13
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANTALYA BİLİM ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|383,24302
|78493
|ANTALYA BİLİM ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|24.500 TL
|38
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATILIM ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|5
|391,55781
|71523
|ATILIM ÜNİ.
|Mimarlık (%25 İND.)
|39.000 TL
|29
|Dolmadı
|Dolmadı
|AVRASYA ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|3
|333,92121
|131413
|AVRASYA ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|40000 TL
|17
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAHÇEŞEHİR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|11
|429,24021
|43498
|BAHÇEŞEHİR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|36.845 TL
|25
|350,24626
|111184
|BAHÇEŞEHİR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|73.690 TL
|40
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|2
|414,63217
|53653
|BAŞKENT ÜNİ.
|Mimarlık (%25 İND.)
|39.000 TL
|7
|286,7997
|219511
|BAŞKENT ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|52.000 TL
|36
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|8
|380,93642
|80455
|BEYKENT ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|18.335 TL
|47
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|5
|398,43065
|65884
|BEYKENT ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|18.335 TL
|31
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKOZ ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|5
|360,6978
|99802
|BEYKOZ ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|17.500 TL
|25
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKAYA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|9
|399,03521
|65435
|ÇANKAYA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|25.750 TL
|49
|279,7626
|238139
|ÇANKAYA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|51.500 TL
|2
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|6
|348,67061
|112964
|DOĞUŞ ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|19.058 TL
|35
|Dolmadı
|Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|13
|376,01302
|84857
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|22.000 TL
|37
|Dolmadı
|Dolmadı
|HALİÇ ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|8
|363,46577
|96983
|HALİÇ ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|22.000 TL
|48
|Dolmadı
|Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|15
|334,48093
|130664
|HASAN KALYONCU ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|16.500 TL
|20
|295,24191
|199371
|IŞIK ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|6
|387,85487
|74587
|IŞIK ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|30.500 TL
|14
|Dolmadı
|Dolmadı
|IŞIK ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|4
|396,4743
|67451
|IŞIK ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|30.500 TL
|9
|Dolmadı
|Dolmadı
|IŞIK ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|61.000 TL
|12
|295,44546
|198931
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|10
|494,22054
|8814
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|27.000 TL
|10
|438,84837
|37119
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|54.000 TL
|49
|384,52238
|77415
|İSTANBUL AREL ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|5
|354,70297
|106202
|İSTANBUL AREL ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|21.450 TL
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|376,71057
|84240
|İSTANBUL AYDIN ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|22.125 TL
|41
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|3
|343,96593
|118463
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|9.250 TL
|17
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|9
|433,12062
|40857
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|37.300 TL
|51
|404,67965
|61095
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|8
|333,83598
|131526
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|19.602 TL
|27
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GEDİK ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|4
|383,5696
|78201
|İSTANBUL GEDİK ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|23.230 TL
|21
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|8
|361,43925
|99018
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|19.000 TL
|42
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|5
|377,66399
|83397
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|19.000 TL
|27
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|388,9154
|73716
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|31.125 TL
|33
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|62.250 TL
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|387,26712
|75046
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|31.125 TL
|33
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|62.250 TL
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|13
|406,61714
|59652
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|24.500 TL
|72
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|11
|398,00354
|66235
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|24.500 TL
|61
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|15
|343,47085
|119071
|İSTANBUL OKAN ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|35.200 TL
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|15
|321,42098
|149814
|İSTANBUL OKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|35.200 TL
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|4
|332,7035
|133135
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|24.000 TL
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|48.000 TL
|1
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|6
|377,17549
|83823
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|21.250 TL
|34
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL TİCARET ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|8
|355,44365
|105392
|İSTANBUL TİCARET ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|22.655 TL
|42
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|3
|342,04151
|120822
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|21.669 TL
|17
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|18
|378,55401
|82598
|İSTİNYE ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|28.000 TL
|17
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTİNYE ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|16
|400,1987
|64556
|İSTİNYE ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|28.000 TL
|14
|Dolmadı
|Dolmadı
|İZMİR EKONOMİ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|422,76638
|47958
|İZMİR EKONOMİ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%25 İND.)
|37.687 TL
|42
|323,95669
|145958
|KADİR HAS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|10
|420,50627
|49429
|KADİR HAS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|36.000 TL
|45
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|5
|393,47927
|69901
|KTO KARATAY ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|19.000 TL
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|38.000 TL
|30
|Dolmadı
|Dolmadı
|MALTEPE ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|6
|377,4276
|83589
|MALTEPE ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|25.050 TL
|34
|Dolmadı
|Dolmadı
|MALTEPE ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|6
|389,48005
|73235
|MALTEPE ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|25.050 TL
|34
|Dolmadı
|Dolmadı
|MEF ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|11
|420,14305
|49687
|MEF ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|32.975 TL
|65
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|29
|337,89578
|126187
|NİŞANTAŞI ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|21.330 TL
|19
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|42.660 TL
|1
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|20
|334,83201
|130196
|NİŞANTAŞI ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|21.330 TL
|19
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİŞANTAŞI ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|42.660 TL
|1
|Dolmadı
|Dolmadı
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|4
|344,33686
|117974
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|15.500 TL
|19
|322,53852
|148072
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|31.000 TL
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÖZYEĞİN ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|10
|422,57161
|48065
|ÖZYEĞİN ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|42.500 TL
|54
|300,06279
|188925
|ÖZYEĞİN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|12
|441,73328
|35306
|ÖZYEĞİN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%25 İND.)
|63.750 TL
|58
|303,3448
|182053
|ÖZYEĞİN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|85.000 TL
|10
|283,01942
|229336
|TED ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|11
|440,29084
|36186
|TED ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|23.750 TL
|42
|372,83157
|87750
|TED ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|47.500 TL
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|451,73695
|29234
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|26.490 TL
|7
|404,92638
|60919
|TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|52.980 TL
|35
|282,34685
|231102
|TOROS ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|5
|341,65281
|121309
|TOROS ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|19.525 TL
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|TOROS ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|39.050 TL
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAŞAR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|8
|403,10629
|62298
|YAŞAR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|24.000 TL
|32
|341,54593
|121454
|YAŞAR ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|48.000 TL
|16
|Dolmadı
|Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|11
|422,12376
|48362
|YEDİTEPE ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|30.000 TL
|56
|337,74397
|126400
|YEDİTEPE ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|60.000 TL
|7
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRISTA BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÜCRETLERİ 2020 - 2021
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|12.600 TL
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)
|6.300 TL
|BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|25.200 TL
|DOĞU AKDENİZ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|4
|340,69367
|122515
|DOĞU AKDENİZ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|17.425 TL
|18
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)
|8.712 TL
|7
|284,38294
|225659
|DOĞU AKDENİZ ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|34.850 TL
|11
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|16.275 TL
|7
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (%75 İND.)
|8.137 TL
|11
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|32.550 TL
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|292,86327
|204747
|GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|16.275 TL
|8
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)
|8.137 TL
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|32.550 TL
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE ÜNİ.
|Mimarlık (%75 İND.)
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|8
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)
|8
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS AMERİKAN ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|7
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|12
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|8
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİ.
|Mimarlık (%75 İND.)
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|24
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|4
|Dolmadı
|Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)
|12
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIBRIS BATI ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|KIBRIS BATI ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|11.550 TL
|KIBRIS BATI ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)
|5.775 TL
|KIBRIS BATI ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|23.100 TL
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|6
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|16.039 TL
|20
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|32.077 TL
|4
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|7
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|14.175 TL
|4
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (%75 İND.)
|7.087 TL
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|28.350 TL
|4
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|14
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|14.175 TL
|3
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)
|7.087 TL
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Ücretli)
|28.350 TL
|3
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|11
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|16.065 TL
|11
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİ.
|Mimarlık (%75 İND.)
|8.032 TL
|18
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(Burslu)
|ÜCRETSİZ
|11
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%50 İND.)
|16.065 TL
|8
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(%75 İND.)
|8.032 TL
|11
|Dolmadı
|Dolmadı
|DİĞER ÜLKELERDE BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÜCRETLERİ 2020 - 2021
|AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|1.000 USD
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL TEKNİK ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(UOLP-Ulus. S.bosna Üni.)(Ücretli)
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|NAHCİVAN DEVLET ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|TRAKYA ÜNİ.
|Mimarlık (İNG.)(UOLP-Ulus. Balkan Üni.)(Ücretli)
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ.
|Mimarlık (%25 İND.)
|3.750 EURO
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|2.500 EURO
|5
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ.
|Mimarlık (Ücretli)
|5.000 EURO
|15
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ.
|Mimarlık (Burslu)
|ÜCRETSİZ
|1
|303,11027
|182565
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ.
|Mimarlık (%50 İND.)
|17.500 TL
|10
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ.
|Mimarlık (%75 İND.)
|8.750 TL
|10
|Dolmadı
|Dolmadı