Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?

2020 senesinde YKS’nin sonuçlarının açıklanması sonrasında öğrenciler hangi üniversiteleri tercih edecekleri konusunda gerekli araştırmalarına başladılar. İntenet üzerinden devlet ve vakıf üniversitelerinin puanları üzerine sorgulamalar yapıldığı görüldü. Özellikle vakıf üniversitelerinin senelik ücretleri en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Ülkemizde pek çok devlet üniversitesinin yanı sıra vakıf üniversitesi de bulunmaktadır. Vakıf üniversiteleri senelik ücret karşılığında eğitim vermektedirler. Başarı oranı yüksek olan öğrenciler başarı durumlarında göre %25, %50,%75 ya da %100 oranında bursları elde edebilmektedir. 2020 YKS sonuçlarının açıklandığı bu dönemde ise öğrenciler elde ettikleri sonuç ile hangi vakıf üniversitelerine girebildiklerini ve bu üniversitelerin senelik ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırma sürecine girdiler.

İntenet üzerinden yapılan araştırmaların bir kısmında mimarlık bölümü için sorgulamalar yapıldığı görüldü. Vakıf üniversitelerinin mimarlık bölümleri için talep edilen ücretler ve %25, %50 ve %75 burslu olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin ne kadar ödeme yapacakları sorgulandı.

2019-2020 senesinde mimarlık bölümü için sıralanabilecek devlet okulları arasında en düşük 407,574 puan ve 58.952 başarı sıralaması ile İstanbul Üniversitesi’nin alım yaptığı görülmektedir. Vakıf okullarına bakıldığında ise 44 üniversite için mimarlık bölümü kontenjanı açıldığı anlaşılmaktadır. Aynı zamanda KKTC sınırları içinde 8 üniversitede, Bosna Hersek’te1, Azerbaycan’da 1 ve Nahçivan’da da 1 vakıf üniversitesinde mimarlık bölümü için kontenjan açıldığı açıklanmıştır.

Aşağıdaki kısımda ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu içinde yer alan vakıf üniversitelerinin senelik ücretleri ve diğer ayrıntıları yer almaktadır. Listeye bakıldığında en düşük ücretli üniversitenin Kayseri Nuh Naci Yazcan Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi olduğu görülmektedir. Senelik ücret 31.000 TL olarak belirtilmiştir. En yüksek ücretli vakıf üniversitesi ise senelik 85.000 TL ile Özyeğin Üniversitesi olarak görülmektedir.

ÜLKEMİZDEKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÜCRETLERİ 2020 - 2021 ÜNİVERSİTE BÖLÜM ÜCRETİ KONT TABAN PUANI BAŞARI SIRASI ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 328,98801 138299 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 17.950 TL 25 Dolmadı Dolmadı ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 4 350,31239 111113 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 17.950 TL 21 Dolmadı Dolmadı ALTINBAŞ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 15 355,00193 105889 ALTINBAŞ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 25.275 TL 15 Dolmadı Dolmadı ALTINBAŞ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 12 389,99801 72781 ALTINBAŞ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 25.275 TL 13 Dolmadı Dolmadı ANTALYA BİLİM ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 383,24302 78493 ANTALYA BİLİM ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 24.500 TL 38 Dolmadı Dolmadı ATILIM ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 391,55781 71523 ATILIM ÜNİ. Mimarlık (%25 İND.) 39.000 TL 29 Dolmadı Dolmadı AVRASYA ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 3 333,92121 131413 AVRASYA ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 40000 TL 17 Dolmadı Dolmadı BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 429,24021 43498 BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 36.845 TL 25 350,24626 111184 BAHÇEŞEHİR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 73.690 TL 40 Dolmadı Dolmadı BAŞKENT ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 2 414,63217 53653 BAŞKENT ÜNİ. Mimarlık (%25 İND.) 39.000 TL 7 286,7997 219511 BAŞKENT ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 52.000 TL 36 Dolmadı Dolmadı BEYKENT ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 380,93642 80455 BEYKENT ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 18.335 TL 47 Dolmadı Dolmadı BEYKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 5 398,43065 65884 BEYKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 18.335 TL 31 Dolmadı Dolmadı BEYKOZ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 360,6978 99802 BEYKOZ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 17.500 TL 25 Dolmadı Dolmadı ÇANKAYA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 9 399,03521 65435 ÇANKAYA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 25.750 TL 49 279,7626 238139 ÇANKAYA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 51.500 TL 2 Dolmadı Dolmadı DOĞUŞ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 6 348,67061 112964 DOĞUŞ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.058 TL 35 Dolmadı Dolmadı FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 13 376,01302 84857 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 22.000 TL 37 Dolmadı Dolmadı HALİÇ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 363,46577 96983 HALİÇ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 22.000 TL 48 Dolmadı Dolmadı HASAN KALYONCU ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 15 334,48093 130664 HASAN KALYONCU ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 16.500 TL 20 295,24191 199371 IŞIK ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 6 387,85487 74587 IŞIK ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 30.500 TL 14 Dolmadı Dolmadı IŞIK ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 4 396,4743 67451 IŞIK ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 30.500 TL 9 Dolmadı Dolmadı IŞIK ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 61.000 TL 12 295,44546 198931 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 10 494,22054 8814 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 27.000 TL 10 438,84837 37119 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 54.000 TL 49 384,52238 77415 İSTANBUL AREL ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 354,70297 106202 İSTANBUL AREL ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 21.450 TL 30 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 376,71057 84240 İSTANBUL AYDIN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 22.125 TL 41 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 3 343,96593 118463 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 9.250 TL 17 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 9 433,12062 40857 İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 37.300 TL 51 404,67965 61095 İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 333,83598 131526 İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.602 TL 27 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GEDİK ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 4 383,5696 78201 İSTANBUL GEDİK ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 23.230 TL 21 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 361,43925 99018 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.000 TL 42 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 5 377,66399 83397 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 19.000 TL 27 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 388,9154 73716 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 31.125 TL 33 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 62.250 TL 5 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 387,26712 75046 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 31.125 TL 33 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 62.250 TL 5 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 13 406,61714 59652 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 24.500 TL 72 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 398,00354 66235 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 24.500 TL 61 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL OKAN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 15 343,47085 119071 İSTANBUL OKAN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 35.200 TL 15 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL OKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 15 321,42098 149814 İSTANBUL OKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 35.200 TL 15 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 4 332,7035 133135 İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 24.000 TL 20 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 48.000 TL 1 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 6 377,17549 83823 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 21.250 TL 34 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL TİCARET ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 8 355,44365 105392 İSTANBUL TİCARET ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 22.655 TL 42 Dolmadı Dolmadı İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 3 342,04151 120822 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 21.669 TL 17 Dolmadı Dolmadı İSTİNYE ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 18 378,55401 82598 İSTİNYE ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 28.000 TL 17 Dolmadı Dolmadı İSTİNYE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 16 400,1987 64556 İSTİNYE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 28.000 TL 14 Dolmadı Dolmadı İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 422,76638 47958 İZMİR EKONOMİ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%25 İND.) 37.687 TL 42 323,95669 145958 KADİR HAS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 10 420,50627 49429 KADİR HAS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 36.000 TL 45 Dolmadı Dolmadı KTO KARATAY ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 393,47927 69901 KTO KARATAY ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.000 TL 10 Dolmadı Dolmadı KTO KARATAY ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 38.000 TL 30 Dolmadı Dolmadı MALTEPE ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 6 377,4276 83589 MALTEPE ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 25.050 TL 34 Dolmadı Dolmadı MALTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 6 389,48005 73235 MALTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 25.050 TL 34 Dolmadı Dolmadı MEF ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 420,14305 49687 MEF ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 32.975 TL 65 Dolmadı Dolmadı NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 29 337,89578 126187 NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 21.330 TL 19 Dolmadı Dolmadı NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 42.660 TL 1 Dolmadı Dolmadı NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 20 334,83201 130196 NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 21.330 TL 19 Dolmadı Dolmadı NİŞANTAŞI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 42.660 TL 1 Dolmadı Dolmadı NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 4 344,33686 117974 NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 15.500 TL 19 322,53852 148072 NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 31.000 TL 5 Dolmadı Dolmadı ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 10 422,57161 48065 ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 42.500 TL 54 300,06279 188925 ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 12 441,73328 35306 ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%25 İND.) 63.750 TL 58 303,3448 182053 ÖZYEĞİN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 85.000 TL 10 283,01942 229336 TED ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 440,29084 36186 TED ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 23.750 TL 42 372,83157 87750 TED ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 47.500 TL 20 Dolmadı Dolmadı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 451,73695 29234 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 26.490 TL 7 404,92638 60919 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 52.980 TL 35 282,34685 231102 TOROS ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 5 341,65281 121309 TOROS ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 19.525 TL 20 Dolmadı Dolmadı TOROS ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 39.050 TL 5 Dolmadı Dolmadı YAŞAR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 8 403,10629 62298 YAŞAR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 24.000 TL 32 341,54593 121454 YAŞAR ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 48.000 TL 16 Dolmadı Dolmadı YEDİTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 422,12376 48362 YEDİTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 30.000 TL 56 337,74397 126400 YEDİTEPE ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 60.000 TL 7 Dolmadı Dolmadı

KIBRISTA BULUNAN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÜCRETLERİ 2020 - 2021 BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 12.600 TL BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 6.300 TL BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 25.200 TL DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 4 340,69367 122515 DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 17.425 TL 18 Dolmadı Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 8.712 TL 7 284,38294 225659 DOĞU AKDENİZ ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 34.850 TL 11 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 16.275 TL 7 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 8.137 TL 11 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 32.550 TL 5 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 292,86327 204747 GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 16.275 TL 8 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 8.137 TL 10 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 32.550 TL 5 Dolmadı Dolmadı GİRNE ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 10 Dolmadı Dolmadı GİRNE ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 20 Dolmadı Dolmadı KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 7 Dolmadı Dolmadı KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 8 Dolmadı Dolmadı KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 8 Dolmadı Dolmadı KIBRIS AMERİKAN ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 7 Dolmadı Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 12 Dolmadı Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 8 Dolmadı Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 20 Dolmadı Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 24 Dolmadı Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 4 Dolmadı Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 12 Dolmadı Dolmadı KIBRIS BATI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ KIBRIS BATI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 11.550 TL KIBRIS BATI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 5.775 TL KIBRIS BATI ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 23.100 TL ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 6 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 16.039 TL 20 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 32.077 TL 4 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 7 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 14.175 TL 4 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 7.087 TL 15 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (Ücretli) 28.350 TL 4 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 14 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 14.175 TL 3 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 7.087 TL 10 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Ücretli) 28.350 TL 3 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (Burslu) ÜCRETSİZ 11 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (%50 İND.) 16.065 TL 11 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (%75 İND.) 8.032 TL 18 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(Burslu) ÜCRETSİZ 11 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%50 İND.) 16.065 TL 8 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİ. Mimarlık (İNG.)(%75 İND.) 8.032 TL 11 Dolmadı Dolmadı