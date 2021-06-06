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Özel okulların neden kapandığı belli oldu

Pandemi döneminde en fazla etkilenen sektörler arasında yer alan özel okulların neden kapandığı belli oldu. MEB verileri doğrultusunda, 2020 ile 2021 yılında 938 özel okul kapandı, 882 özel okulun ise devri gerçekleşti.

06 Haziran 2021 Pazar 18:13
Özel okulların neden kapandığı belli oldu
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Pandemiden en fazla etkilenen alanların birisi de özel okullar. Pandemi sonrasında birçok özel okul kapanmak zorunda kalırken, bunların bazıları öğrencileriyle beraber devredildi, bazıları da okul dışı amaçlarda kullanılmak için satıldı.

938 özel okul kapandı

Kapanan özel okullar hakkında açıklama yapan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Deneği’nin Başkanı Hakan Akdoğan, pandemi sürecinde kapanmak zorunda kalan özel okullarda eğitim gören 14 bin 652 öğrencinin, devir işlemi gerçekleştirilen özel okullardan da 35 bin 302 öğrencinin devlet okuluna geçtiğini belirtti.

Birçoğu hastane oldu

MEB’in paylaştığı veriler doğrultusunda, 2020 ile 2021 yıllarında 938 özel okul kapanırken, 882 özel okul da devredildi. Bu okullarda eğitim gören 50 bin öğrenci kaydını devlet okuluna aldırdı. Kapanan özel okulların çoğu ise hastaneye döndü.


Son Güncelleme: 06.06.2021 18:13
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