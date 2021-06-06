Özel okulların neden kapandığı belli oldu

Pandemiden en fazla etkilenen alanların birisi de özel okullar. Pandemi sonrasında birçok özel okul kapanmak zorunda kalırken, bunların bazıları öğrencileriyle beraber devredildi, bazıları da okul dışı amaçlarda kullanılmak için satıldı.
938 özel okul kapandı
Birçoğu hastane oldu
MEB’in paylaştığı veriler doğrultusunda, 2020 ile 2021 yıllarında 938 özel okul kapanırken, 882 özel okul da devredildi. Bu okullarda eğitim gören 50 bin öğrenci kaydını devlet okuluna aldırdı. Kapanan özel okulların çoğu ise hastaneye döndü.
Son Güncelleme: 06.06.2021 18:13