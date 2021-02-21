Özel okulda okuyan öğrenciler bursluluk sınavlarına girebiliyor mu?

25 Nisan’da bursluluk sınavları yapılacak. Öğrenciler sınav başvurularına başladı. Devlet okulunda eğitim alan öğrencilerin yanı sıra özel okullarda okuyan öğrenciler de sınava girip giremediklerini merak ediyor.

8 Şubat’ta başlayan bursluluk sınavı başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlanmıştı. Kılavuzda öğrencilerin taşıması gereken kriterler yer alıyor. Sınav tarihi ise 25 Nisan 2021 saat 10.00’da yapılacak.

Başvuru koşulları arasında en önemli olan kriter ise ailenin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktardır. Kişi başına düşmesi gereken gelir 16.080,00 TL’yi geçmemelidir. Aksi takdirde başvuru yapılamaz. Diğer şartlar ise genel istenilen şartlardır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi.

Resmi ası İOKBS olan bursluluk sınavına 5.6.7.8.9.10. sınıflar ve hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler girebilmektedir.

Özel okulda okuyan öğrenciler de bursluluk sınavına girebilir mi

Bursluluk sınavına, ortaokul öğrencileri, imam hatip okulu öğrencileri, özel eğitim ortaokulu öğrencileri girebilmektedir. Lise düzeyi kapsamında ise 9.10.11. sınıf öğrencileri girebilmektedir.

Bunun yanı sıra özel okulda eğitim gören öğrenciler de bursluluk sınavına girebilirler. Ama dikkat edilmesi gereken nokta ise sınava girip kazanan özel okul öğrencisinin burs hakkından faydalanmak için özel okuldan ayrılması gerekir. Özel okulda eğitime devam ederek burs alınamaz.

Ancak kanunlar kapsamında özel hakkı olanlar özel okulda okumaya devam ederek burstan da faydalanabilir. Özel hakkı olan öğrenciler yayınlanan kılavuzda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Özel hakkı olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 5. maddesinin birinci fıkrasında bulunan şartlar kapsamında öğrencinin özel okulda kalmasına rağmen bursu da alabilir.

Sorulan sorulardan biri de açıköğretim öğrencilerinin İOKBS’ye girip giremediğidir. Bu durum da kılavuz da belirtilmiştir. Belirtilen kurallar kapsamında açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi, açıköğretim imam hatip lisesi ve açıköğretim ortaokulu öğrencileri burs imkanından faydalanamaz.