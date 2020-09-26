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Özel okul öğrencilerini ilgilendiren önemli açıklama MEB'den geldi

Milli eğitim bakanlığı yapmış olduğu açıklamada özel okullardaki eğitiminde tıpkı devlet okullarında olduğu gibi sadece ilkokul birinci sınıfların yüz yüze eğitim alacağını, diğer kademelerin hiç bir şekilde yüz yüze eğitim almayacağını açıkladı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 02:15
Özel okul öğrencilerini ilgilendiren önemli açıklama MEB'den geldi
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Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu.

Bilindiği gibi okullar 21 Eylül tarihinde sadece ilkokul birinci sınıfları okullarda yüz yüze eğitim görebilmesi için okullara çağırdı. İlkokullarda şimdilik açıklanan 3 haftalık süreç içinde haftada sadece 2 gün ve gruplar halinde bölünerek okula gidebilecek diğer günler ise uzaktan eğitime devam edecek.

Bu karar sonrasında bazı özel okulların ilkokul birinci sınıflar dışında diğer sınıflarında yüz yüze eğitim için okullara çağıracağı iddialarından sonra milli eğitim bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlık yapmış olduğu açıklamada alınan bu kararın devlet ve özel okullar kapsadığını, özel okullarda ilkokul birinci sınıflar ve 8 ile 12 sınıflar (kurs) sınıflar dışında hiç bir kademedeli öğrenciler için yüz yüze eğitim yapmasının söz konusu olmadığını duyurdu.


Aksi durumda kararlara uymayan özel okullara idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

işte konu ile ilgili resmi yazı ;

 

 



Son Güncelleme: 26.09.2020 02:15
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Anahtar Kelimeler:
Mebözel Okullar
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