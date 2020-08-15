ÖZDER başkanı Nurullah Dal'dan servis ve yemek ücretleri açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki eğitim öğretim yılı içinde geçtiğimiz dönemde olduğu gibi uzaktan eğitim kararı aldı.

Binlerce özel okul ve devlet okulu 31 Ağustos tarihinden eğitim öğretime uzaktan eğitim olarak başlıyacak.

Durum böyle olunca özel okul ve velileri arasında özel okul eğitim ,servis ve yemek ücretleri konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşandı.

Zor süreçten geçen özel okullar ile ilgili açıklama Türkiye Özel Okullar Deneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal'dan geldi.

SERVİS VE YEMEK ÜCRETLERİNİ MAHSUPLAŞTIRABİLİRSİNİZ

Başkanı Nurullah Dal, yaz tatili süresince özel okulların çok ciddi yatırımlar yaptığını, eksikliklerini tamamladığını söyledi. Özel okulların tamamının yüz yüze yada uzaktan eğitim vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Özel okulların tartışmalı konularından olan servis ve yemek ücretlerinede değinen Dal,geçen yılda uzaktan eğitim olarak geçirilen sürelere yüz yüze telafi eğitimi verilmediği için bu sürelerde ki yemek ve servis ücretlerinin velilere iade edilmesini sözlerine ekledi.