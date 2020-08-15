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ÖZDER başkanı Nurullah Dal'dan servis ve yemek ücretleri açıklaması

Eğitim Öğretim yılının uzaktan eğitim olarak başlaması kararından sonra Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal'dan okul,servis ve yemek ücretleriyle ilgili olarak açıklama geldi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:32
ÖZDER başkanı Nurullah Dal'dan servis ve yemek ücretleri açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki eğitim öğretim yılı içinde geçtiğimiz dönemde olduğu gibi uzaktan eğitim kararı aldı.

Binlerce özel okul ve devlet okulu 31 Ağustos tarihinden eğitim öğretime uzaktan eğitim olarak başlıyacak.

Durum böyle olunca özel okul ve velileri arasında özel okul eğitim ,servis ve yemek ücretleri konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşandı.

Zor süreçten geçen özel okullar ile ilgili açıklama Türkiye Özel Okullar Deneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal'dan geldi.


Özder Başkanı Nurullah Dal, yaz tatili süresince özel okulların çok ciddi yatırımlar yaptığını, eksikliklerini tamamladığını söyledi. Özel okulların tamamının yüz yüze yada uzaktan eğitim vermeye hazır olduklarını vurguladı.

SERVİS VE YEMEK ÜCRETLERİNİ MAHSUPLAŞTIRABİLİRSİNİZ

Özel okulların tartışmalı konularından olan servis ve yemek ücretlerinede değinen Dal,geçen yılda uzaktan eğitim olarak geçirilen sürelere yüz yüze telafi eğitimi verilmediği için bu sürelerde ki yemek ve servis ücretlerinin velilere iade edilmesini sözlerine ekledi.

 

 

 



Son Güncelleme: 15.08.2020 15:32
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Anahtar Kelimeler:
Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dalözder
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