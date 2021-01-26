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ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

EKPSS tercihlerini yapan binlerce adayın gözü tercih sonuçlarındaydı. ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarını açıkladı.

26 Ocak 2021 Salı 22:38
ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı
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13 Ocak 19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin sonuçları merakla bekleniyordu. Kamu personeli olmak isteyen binlerce kişi tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırıyordu. ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM’den bugün yapılan son dakika açıklamasında “2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan tercih sonuçları 26 Ocak saat 15:05 itibariyle ÖSYM sonuç ekranı üzerinden görüntülenecek. Adaylar kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç ekranına girebilecek. Yerleştirme sonuç ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://sonuc.osym.gov.tr



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
EKPSS2021TecihSonuçÖSYM
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