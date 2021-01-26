ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

13 Ocak 19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen EKPSS tercihlerinin sonuçları merakla bekleniyordu. Kamu personeli olmak isteyen binlerce kişi tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırıyordu. ÖSYM EKPSS tercih sonuçlarını açıkladı.
Öte yandan tercih sonuçları 26 Ocak saat 15:05 itibariyle ÖSYM sonuç ekranı üzerinden görüntülenecek. Adaylar kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç ekranına girebilecek. Yerleştirme sonuç ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 26.01.2021 22:38