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ÖSYM'den önemli YKS açıklaması! 2020 YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

ÖSYM'den 2020 YKS ek yerleştirme işlemleriyle ilgili olarak önemli bir açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını paylaştı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:20
ÖSYM'den önemli YKS açıklaması! 2020 YKS ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?
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14 Haziran tarihinde yapılan ve milyonlarca üniversite adaylarının girdiği 2020 YKS puan türüne göre üniversite yerleştirme işlemleri geçtiğimiz haftalara sonuçlandırılmış ve milyonlarca aday üniversitelere yerleştikten sonra kayıtlarını yapmıştı.

ÖSYM yapılan yerleştirmelerden sonra boş kalan kontenjanlar için tekrardan ek yerleştirmenin ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu.


Konuyla ilgili önemli bir açıklama bugün ÖSYM'den yapıldı. 2020 yks ek yerleştirmelerini ne zaman yapılacağı kamuoyuna duyuruldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter adresinden yaptığı duyuruda binlerce üniversite adayının merakla beklediği 2020 yks ek yerleştirmelerinin 17 - 23 Eylül tarihleri arasında aday işlemleri adresinden yapılacağını açıkladı.

Diğer yandan ösym yapmış olduğu açıklamada Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjanın, Vakıf üniversitelerinde ise 10.578 kişilik kontenjanın boş kaldığını duyurmuştu.



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:20
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Anahtar Kelimeler:
YksYks 20202020 YksYks Ek Yerleştirmeler
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