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ÖSYM’den öğretmenlere yeni sınav görevi

ÖSYM 15 Kasım tarihinde yapılacak olan EKPSS sınavında görev almak isteyen öğretmenler için görev talep ekranını açtı..

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:45
ÖSYM’den öğretmenlere yeni sınav görevi
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2020 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 kasım 2020 tarihinde ülke genelinde ösym tarafından yapılacak.. 


Yapılacak sınavda binlerce öğretmen salon başkanı ve gözetmen olarak görev alabilecekler..

2020 EKPSS 'de görev almak isteyen öğretmenler ösym'nin görevli işlemleri sistemi üzerinden kendi şifre ve kimlik numaraları ile giriş yapıp, görev almak istediği okulları seçebilirler..

21 Ekim - 26 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan görev tercihlerinin sonuçları ise 28 Ekim tarihinde belli olacak. Görev çıkan öğretmenlerin 2020 EKPSS görevini yapabilmesi için sistem üzeriden giriş yapıp onay vermesi gerekecek..

SINAV GÖREV TALEP EKRANI İÇİN TIKLAYIN.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:45
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