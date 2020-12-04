İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

ÖSYM Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında kalanların sonuçları

Üniversiteye zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ile başlayan öğrenciler, bu sınıfı geçemedikleri takdirde yüzde 100 Türkçe eğitim yapan programlara geçebiliyorlar. Bu noktada, bu yıl tercihlerini yapan öğrencilerin yerleştikleri okullar ve bölümler açıklandı. ÖSYM yaptığı açıklamayla zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

04 Aralık 2020 Cuma 17:35
ÖSYM Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında kalanların sonuçları
Takip Et:

Üniversiteye, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ile başlayan öğrenciler iki yıl boyunca hazırlık sınıfını geçemedikleri takdirde bölümle ilişkileri kesiliyor. Bu noktadan sonra öğrenciler, hazırlık sınıfı olmayan veya hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı bölümlere ve okullara geçebiliyorlar. 23 Ekim 2020 ile 02 Kasım 2020 arasında başvurularını yapan öğrencilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı.

 

4 Aralık 2020 saat 16:00 itibariyle açıklanan yerleştirme sonuçlarına, adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebileceklerdir. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 07-11 Aralık tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecekler.

 

Konuyla ilgili ÖSYM’nin yaptığı açıklamada şu cümleler yer aldı:

 

2020 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

 

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebileceklerdir.

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

 

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te adayların bilgisine sunulmuştur.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/ZORHAZ/say%C4%B1salbilgiler_04122020.pdf



Son Güncelleme: 04.12.2020 17:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMÜniversiteYÖKYabancı DilHazırlık Sınıfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
MEB öğretmenleri siber saldırılara karşı uyardı
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2020 Sözleşmeli Öğretmen Ek Atama Sonuçları belli oldu
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
MEB duyurdu! Hafta sonu yapılacak olan merkezi sınavlar ertelendi
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek
İstanbul Valiliği duyurdu! Resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek

Popüler Haberler

Ramo Fidan öldü mü, diziden ayrıldı mı? Ramo Fidan neden ayrıldı?
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga doğum tarihi
Facebook'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?
Destekleme ve yetiştirme kursları uzaktan eğitime geçer mi?
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Bilim adamları uyardı:''Çocuklarınızı şekerli içeceklerden uzak tutun!''
Memurların mal beyanı yapması zorunlu mu?
Trafik kazası sonrası yapılması gereken işlemler nelerdir? Kaza sonrası ne yapılmalı?
TV'de bugün ne var? 23 Kasım 2020 Pazartesi bugün hangi kanalda, hangi diziler var?
Telefon ve internet abonelikleri e-Devlet üzerinden iptal edilebilecek!
Hangi durumlarda e fatura kesilir? E-fatura hangi kurumları kapsıyor?
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Polis Akademisi 27. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
AGİ, Asgari Geçim İndirimi nasıl hesaplanır?
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.