ÖSYM Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında kalanların sonuçları

Üniversiteye, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı ile başlayan öğrenciler iki yıl boyunca hazırlık sınıfını geçemedikleri takdirde bölümle ilişkileri kesiliyor. Bu noktadan sonra öğrenciler, hazırlık sınıfı olmayan veya hazırlık sınıfının zorunlu olmadığı bölümlere ve okullara geçebiliyorlar. 23 Ekim 2020 ile 02 Kasım 2020 arasında başvurularını yapan öğrencilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı.

4 Aralık 2020 saat 16:00 itibariyle açıklanan yerleştirme sonuçlarına, adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebileceklerdir. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 07-11 Aralık tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecekler.

Konuyla ilgili ÖSYM’nin yaptığı açıklamada şu cümleler yer aldı:

2020 Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Yerleştirildikleri yükseköğretim programının zorunlu hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen, hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamadığı için ilişiği kesilen öğrencilerin, Türkçe öğretim yapılan programlara yerleştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 04 Aralık 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr intenet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 07-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te adayların bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/ZORHAZ/say%C4%B1salbilgiler_04122020.pdf