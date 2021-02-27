ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar?

Akademik hayatın şartlarından birini barındıran dil sınavları kişiyi oldukça zorlamakta. Önceki yıllarda Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen YÖKDİL bazı şartların gözetimi bağlamında artık ÖSYM işbirliği altına girmiş bulunmakta. Bu hafta Pazar gerçekleştirilecek olan yılın ilk YÖKDİL sınavı akıllarda kaç yıl geçerli olacağı sorusunu oluşturdu. Bu sorulara sizin için araştırdık.

YÖKDİL geçerlilik süresi ne kadar?

YDS’nin geçerli süresinin tabi tutulduğu 5 yıl YÖKDİL içinde tanındı. 5 yılsonunda geçerliliğini yitirdiği için tekrar girilmesi zorunlu.

YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

YÖKDİL'e kimler girebilir?

28 Şubat Pazar günü gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavı için başvuran adaylar ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girerek sınav giriş belgelerini teminat edebilirler.

Mevcut düzende YÖKDİL sınavına lisans grubunda bulunan tüm üniversite öğrencileri yüksek lisan ve doçentlik sınavına başvurmanın koşullarından biri olan dil sınavına yani bunlardan birisi YÖKDİL müracaat edebilirler

