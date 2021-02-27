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ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar?

Üniversite hayatına akademisyen olarak devam etmek isteyen bireylerin ALES in dışında bir de YDS şartı aranmaktaydı. Ne yazık ki YDS en zorlu dil sınavlarından birisi olma özelliği taşımakta. YDS ye başka bir alternatif olarak YÖKDİL sınavı daha kolay bir avantaj sunuyor. Peki, YÖKDİL nasıl bir sınav ve geçerliliği ne kadar sürüyor? Daha fazlası ve detaylar haberimizin içeriğinde…

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:05
ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar?
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Akademik hayatın şartlarından birini barındıran dil sınavları kişiyi oldukça zorlamakta. Önceki yıllarda Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen YÖKDİL bazı şartların gözetimi bağlamında artık ÖSYM işbirliği altına girmiş bulunmakta. Bu hafta Pazar gerçekleştirilecek olan yılın ilk YÖKDİL sınavı akıllarda kaç yıl geçerli olacağı sorusunu oluşturdu. Bu sorulara sizin için araştırdık.

YÖKDİL geçerlilik süresi ne kadar?

YDS’nin geçerli süresinin tabi tutulduğu 5 yıl YÖKDİL içinde tanındı. 5 yılsonunda geçerliliğini yitirdiği için tekrar girilmesi zorunlu.

YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

28 Şubat Pazar günü gerçekleşecek olan YÖKDİL sınavı için başvuran adaylar ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girerek sınav giriş belgelerini teminat edebilirler.

YÖKDİL'e kimler girebilir? 

Mevcut düzende YÖKDİL sınavına lisans grubunda bulunan tüm üniversite öğrencileri yüksek lisan ve doçentlik sınavına başvurmanın koşullarından biri olan dil sınavına yani bunlardan birisi YÖKDİL müracaat edebilirler



Son Güncelleme: 27.02.2021 22:05
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YÖKYökdilYDSYektasaraçÖSYM
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