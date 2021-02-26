ÖSYM YÖKDİL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? YÖKDİL sınava giriş belgesi sorgulama

İlk okul yıllarından başlayarak üniversite eğitimine kadar ülkemizde İngilizce eğitimine ağırlık veriliyor. Verilen eğitimler sonucunda da öğrencilerin bu eğitimi iş yaşamında rahatça kullanabilmesi için bazı sınavlara girmesi isteniyor.

Özellikle kamuya yapılan alımlarda kariyer memur alımlarında onlardan belirli bir düzeyde İngilizce yeterliliği isteniyor. Bu yeterliliğe haiz kişiler devlet kurumlarında uzman, müfettiş. denetçi gibi ünvanlar işe başlayarak kamu hizmeti görüyor. YÖKDİL'de son yıllarda revaçta olan bir sınav. Bu sınav ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor.

İcra edilen bu sınavda öğrenciler ter dökerken bir yandan da sınavın sonucunu merak ediyor. Açıklanacak olan sonuçlar onların kamuya girişlerinde çok yardımcı ğolacak. Peki bı sınavın giriş yerleri nasıl öğrenilir?

Haberimizde sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

Öğrenciler Aday İşletim Sİstemi'nden ÖSYM şifre ve kimlik numaralarını girerek sınava nerde gireceklerini öğrenebilirler. Öğrenmek için tıklayınız https://ais.osym.gov.tr/