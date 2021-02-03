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ÖSYM YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile YKS başvuru tarihi ne zaman, YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar belli oldu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 02:21
ÖSYM YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru ücreti ne kadar?
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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihleri ve sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yayınladığı 2021 Sınav Takvimi ile bu yıl içerisinde yapılacak tüm sınavların tarihleri bildirilirken, üniversiteli olma hayali kuran adayların merak ettiği YKS’nin de ayrıntıları netleşti.

YKS başvuru tarihi ne zaman?

Sınav takviminde 2021 YKS sınav tarihinin 26-27 Haziran 2021 olduğu bildirildi. Sınava katılacak adaylar 26 Haziranda Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler.

YKS başvuru tarihi ise 4 Şubat 2021’de başlayarak 2 Mart 2021’e kadar sürecek. Adaylar mazeretli olmaları durumunda 17-18 Mart 2021 tarihlerinde de geç başvurularını yapabilecekler.

YKS başvuru ücretleri ile ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı. İlerleyen günlerde başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla ücretlerin de netleşmesi bekleniyor. 2020 yılında YKS başvuru ücreti her bir oturum için 70 lira; geç başvuru için ise 105 lira olarak belirlenmişti.



Son Güncelleme: 03.02.2021 02:21
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ÖSYMYksTYT
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