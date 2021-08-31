ÖSYM YKS 2021 tercih sonuçları açıklandı! İşte; YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı..

ÖSYM tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen YKS 2021 sınavı sonrası adaylar tercih işlemlerini yapmışlar ve sonuçlarının açıklanma günü merakla beklemeye başlamışlardı. 20 Ağustos tarihine kadar tamamlanan yerleştirme sonuçları bugün yapılan son dakika açıklamasıyla erişime açıldı.
ÖSYM YKS 2021 TERCİH SORGULAMA EKRANI
YKS 2021 sonuçlarını öğrenen ve sonuçlara göre herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı kazanan tüm adaylar kayıt işlemlerini 6 ila 10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.
Son Güncelleme: 31.08.2021 13:29