İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı karşıtlarının argümanlarını çürüttü!
Son Dakika
İngiltere'de yapılan bir araştırma aşı...
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık maaşa göre!
Son Dakika
Bireysel kredilerde yeni dönem! Artık...
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...

ÖSYM YKS 2021 tercih sonuçları açıklandı! İşte; YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı..

ÖSYM'nin düzenlediği YKS 2021 tercih sonuçları bugün açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının beklediği sonuçlar ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sayfasında erişime açılırken adaylar tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ile birlikte şifreleri girerek öğrenebilecekler. İşte; merakla beklenen tercih sonuçlarının erişim sağlandığı sınav sonucu ekranı.

31 Ağustos 2021 Salı 13:29
ÖSYM YKS 2021 tercih sonuçları açıklandı! İşte; YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı..
Takip Et:

ÖSYM tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen YKS 2021 sınavı sonrası adaylar tercih işlemlerini yapmışlar ve sonuçlarının açıklanma günü merakla beklemeye başlamışlardı. 20 Ağustos tarihine kadar tamamlanan yerleştirme sonuçları bugün yapılan son dakika açıklamasıyla erişime açıldı.

Adaylar, YKS ile ilgili yerleştirme sonuçlarına erişebilmek için T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin resmi 'https://sonuc.osym.gov.tr' intenet adresi üzerinden veya 'ÖSYM AİS' mobil uygulaması üzerinden sonuçlarını öğrenebilirler.

ÖSYM YKS 2021 TERCİH SORGULAMA EKRANI

YKS 2021 sonuçlarını öğrenen ve sonuçlara göre herhangi bir programa kayıt yaptırma hakkı kazanan tüm adaylar kayıt işlemlerini 6 ila 10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekler.


Son Güncelleme: 31.08.2021 13:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMSonuç Sorgulama SayfasıTercih Sonucu SorgulamaYks 2021 Tercih Sonuçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
PYBS bursu nedir, ne zaman yatırılır, nasıl sorgulanır?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
AÖL online sınav girişleri nasıl yapılıyor?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
2021 Hafızlık sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Popüler Haberler

TJK 31 Ağustos 2021 Salı at yarışı sonuçları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 31 Ağustos 2021 Salı evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Kredi çekecekler dikkat! İhtiyaç kredilerine düzenleme geldi!
31 Ağustos 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Ağustos Salı at yarışı programı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 29 Ağustos 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 29 Ağustos 2021 Pazar açık noter var mı? 29 Ağustos 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
ING'den yeni müşterilere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı!
A101 26 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
20 Ağustos 2021 günü burçları neler bekliyor?
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Hamilelik belirtileri en erken ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri hangi ayda başlar?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.