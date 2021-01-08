ÖSYM sonuç belgesi kontrol koduna nereden ulaşılır?

ÖSYM yıl içinde birden fazla sınav hazırlamaktadır. Öğrenciler bu sınavlara girerken de sonuçlarını beklerken de endişelenmektedir. ÖSYM sınavlarının sonuç belgelerinde kontrol kodları bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarına ulaşmak için TC kimlik numarası ve şifre kullanılarak sisteme giriş yapılmalıdır. Sınav sonucunuzu paylaşmak istediğiniz zaman bilgilerinizi vermek yerine sonuç belgesi kontrol kodunu paylaşabilirsiniz.

Bu kod aracılığıyla bilgiler paylaşılmadan yalnızca sınav sonucu paylaşılabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu kod yeterince kullanışlıdır.

Sonuç belgesi kodu nasıl alınmaktadır?

Sınava giren adayların gizliliğini kontrol kodu sağlamaktadır.

Sınav sonucu öğrenilen sayfaya giriş sağlandıktan sonra sonuç belgesinin olduğu sayfa aşağıya çekilerek, alt orta alanda olan kontrol koduna ulaşılabilir.