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ÖSYM sonuç belgesi kontrol koduna nereden ulaşılır?

ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından birçok alanda sınav düzenlenmektedir. Sınav sonuçları aday işlemleri sisteminden sorgulanmaktadır. Sonuç belgesinde yer alan kontrol kodu nedir? Kontrol kodunun ne olduğu merak edilmektedir.

08 Ocak 2021 Cuma 10:19
ÖSYM sonuç belgesi kontrol koduna nereden ulaşılır?
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ÖSYM yıl içinde birden fazla sınav hazırlamaktadır. Öğrenciler bu sınavlara girerken de sonuçlarını beklerken de endişelenmektedir. ÖSYM sınavlarının sonuç belgelerinde kontrol kodları bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarına ulaşmak için TC kimlik numarası ve şifre kullanılarak sisteme giriş yapılmalıdır. Sınav sonucunuzu paylaşmak istediğiniz zaman bilgilerinizi vermek yerine sonuç belgesi kontrol kodunu paylaşabilirsiniz.

Bu kod aracılığıyla bilgiler paylaşılmadan yalnızca sınav sonucu paylaşılabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu kod yeterince kullanışlıdır.

Sonuç belgesi kodu nasıl alınmaktadır?

Sınava giren adayların gizliliğini kontrol kodu sağlamaktadır.

Sınav sonucu öğrenilen sayfaya giriş sağlandıktan sonra sonuç belgesinin olduğu sayfa aşağıya çekilerek, alt orta alanda olan kontrol koduna ulaşılabilir.



Son Güncelleme: 08.01.2021 10:19
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYMSonuç Kontrol
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