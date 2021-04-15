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ÖSYM sınavlarına refakatçi izin belgesi alınır mı? Sınav için izin belgesi nereden, nasıl alınır?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Kısmi Kapanma” konulu genelgeye göre zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlamaların detayları belli olurken ÖSYM sınavlarına refakatçi götürüp götürememe konusu araştırmaya başladı. Peki ÖSYM sınavlarına refakatçi izin belgesi alınır mı? Sınav için izin belgesi nereden, nasıl alınır? detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Nisan 2021 Perşembe 00:47
ÖSYM sınavlarına refakatçi izin belgesi alınır mı? Sınav için izin belgesi nereden, nasıl alınır?
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Düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “Kısmi Kapanma” konulu genelgeye göre zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Kısıtlamaların detayları belli olurken ÖSYM sınavlarına refakatçi götürüp götürememe konusu araştırmaya başladı. 

Sınav için izin belgesi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. 

3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacaktır. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir.

Zorunlu haller sayılacak durumlar nelerdir?

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilenler


Son Güncelleme: 15.04.2021 00:47
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SınavÖSYMSokağa çıkma YasağıRefakatçiIzin Belgesi
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